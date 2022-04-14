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Encontrada nua

Suspeito de matar jovem em Vitória é preso na Bahia

Myllena Ferreira estava em cima de uma cama, quando foi localizada morta no último domingo (10), no bairro Monte Belo, na Capital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 abr 2022 às 12:38

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 12:38

Myllena Ferreira de Almeida foi encontrada morta dentro de casa em Vitória
Myllena Ferreira de Almeida foi encontrada morta dentro de casa em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro
O suspeito de matar uma jovem de 19 anos no bairro Monte Belo, em Vitória, foi preso pela polícia na Bahia. Uma operação realizada pela Divisão de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) resultou na prisão do homem.
De acordo com a Polícia Civil, durante as diligências, a DHPM tomou conhecimento que ele havia fugido para a Bahia e, rapidamente, foi feito contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que criou pontos de bloqueio e conseguiu prender o indivíduo na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde foi dado o cumprimento de um mandado de prisão.

O CRIME

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Monte Belo, em Vitória, no último domingo (10). Myllena Ferreira estava em cima de uma cama, nua. Ela foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça.
Amigos de Myllena relataram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que tentaram contato com ela o dia todo, mas não conseguiam. Um deles arrombou a porta da quitinete onde ela vivia e já a encontrou sem vida.
Ainda segundo amigos, a jovem era ameaçada por um rapaz com que ela ficava esporadicamente. A mulher era de Minas Gerais e se mudou recentemente para o bairro, buscando emprego. A perícia apreendeu uma cápsula deflagrada de arma calibre 9 mm no local.

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