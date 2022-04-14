Vídeo: dupla é presa durante tentativa de assalto em farmácia de Vitória

Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens que tentavam assaltar uma farmácia na Avenida Marechal Campos, em Vitória . A ação dos militares foi gravada e mostra os dois homens se rendendo. Segundo uma testemunha, o crime aconteceu na noite de sábado (9), por volta das 21h, e assustou quem passava pelo local. Apesar de o criminoso estar armado com uma faca, ninguém ficou ferido.

Os funcionários da farmácia não quiseram falar com a reportagem. Uma mulher que trabalha perto do local contou que um dos assaltantes fez um motoboy de refém.

"Ele colocou uma faca nas costas dele, querendo um cofre. O motoboy conseguiu correr e chamou a polícia, que chegou logo. Depois puxaram o nome dele e viram que esse mesmo cara tinha sido preso na semana passada e estava furtando aqui novamente", falou a mulher.

Durante a noite, a avenida fica escura e pouco movimentada. A mulher que trabalha perto do local disse que a insegurança assombra os comerciantes e moradores.

"A gente não está aguentando mais. Toda semana é assalto, acidente... A Avenida Marechal Campos está precisando de uma assistência, porque parece que a gente está abandonado aqui. A gente sai sem saber se vai voltar", falou.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória e os nomes deles não foram divulgados.