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Em flagrante

Vídeo: dupla é presa durante tentativa de assalto em farmácia de Vitória

O caso aconteceu na noite de sábado (9), por volta das 21h, e assustou quem passava pelo local.  Um dos criminosos estava armado com uma faca, mas ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2022 às 10:55

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 10:55

Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens que tentavam assaltar uma farmácia na Avenida Marechal Campos, em Vitória. A ação dos militares foi gravada e mostra os dois homens se rendendo. Segundo uma testemunha, o crime aconteceu na noite de sábado (9), por volta das 21h, e assustou quem passava pelo local. Apesar de o criminoso estar armado com uma faca, ninguém ficou ferido.
Os funcionários da farmácia não quiseram falar com a reportagem. Uma mulher que trabalha perto do local contou que um dos assaltantes fez um motoboy de refém.
"Ele colocou uma faca nas costas dele, querendo um cofre. O motoboy conseguiu correr e chamou a polícia, que chegou logo. Depois puxaram o nome dele e viram que esse mesmo cara tinha sido preso na semana passada e estava furtando aqui novamente", falou a mulher.
Durante a noite, a avenida fica escura e pouco movimentada. A mulher que trabalha perto do local disse que a insegurança assombra os comerciantes e moradores.
"A gente não está aguentando mais. Toda semana é assalto, acidente... A Avenida Marechal Campos está precisando de uma assistência, porque parece que a gente está abandonado aqui. A gente sai sem saber se vai voltar", falou.
Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória e os nomes deles não foram divulgados.
*Com informações do g1 ES e de Naiara Arpini , da TV Gazeta

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