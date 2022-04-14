Grávida é agredida com pauladas e socos na barriga em Vila Velha

Delegacia da Mulher de Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco

TV Gazeta, a vítima disse que recebeu pauladas do homem e socos na barriga. Ela contou ainda que já foi violentada por ele outras vezes. Uma mulher grávida, de 20 anos, foi agredida na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Jabaeté, em Vila Velha . Ela relatou à polícia estar grávida de dois meses e que o companheiro é o autor da agressão. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da, a vítima disse que recebeu pauladas do homem e socos na barriga. Ela contou ainda que já foi violentada por ele outras vezes.

Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada para ir até à sede da 13ª Companhia Independente, no bairro Jabaeté, para atender uma mulher que dizia ser vítima de agressão por parte do companheiro. No local, a solicitante afirmou estar grávida e, por ficar inconformada com algumas atitudes do companheiro, o procurou para resolver, porém, acabou se envolvendo em uma briga com ele.

Segundo a corporação, durante a confusão, a mulher foi agredida pelo homem com golpes na região da barriga, ocasionando dores e com riscos para a gestação. Além disso, a vítima relatou que foi agredida com um pedaço de madeira, causando uma lesão na ponta de um dos dedos dos pés.

A mulher relatou também que deixou o local do fato para não ser mais agredida e pedir socorro à polícia. No entanto, o companheiro ainda estava na região onde as agressões aconteceram. Ela disse ter interesse em representar contra o homem e também em solicitar uma medida protetiva.

LEVADA AO HOSPITAL

A vítima foi socorrida pelos policiais ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde recebeu atendimento médico. Os policiais foram ao local do fato e encontraram o homem sentado na calçada, em frente a casa da sua mãe. Imediatamente, ele foi abordado e confirmou ter tido um desentendimento com a solicitante, porém afirmou que ela não era sua companheira há cerca de um mês.

Ele disse que o casal ficou junto por mais de quatro anos e que da relação nasceu uma menina que hoje tem três anos. O homem afirmou que não agrediu a mulher e foi mordido por ela. O indivíduo acabou sendo encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher.