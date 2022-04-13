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Norte e Noroeste

Operação prende suspeitos de assaltar propriedades rurais no ES

Três pessoas foram presas durante a Operação Córrego das Flores. Eles agiam nos municípios de Nova Venécia, Boa Esperança, Alto do Rio Novo e Vila Pavão
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 abr 2022 às 17:16

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:16

Armamento apreendido pela operação
Armamento apreendido durante a Operação Córrego das Flores Crédito: Polícia Civil e Militar | Divulgação
Três pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (13), suspeitas de fazerem parte de uma associação criminosa que assaltava propriedades rurais nos municípios de Nova VenéciaBoa EsperançaAlto Rio Novo e Vila Pavão, no Norte e no Noroeste do Espírito Santo. Também foram apreendidos cinco armas de fogo e munições de diferentes calibres.
As prisões ocorreram durante a Operação Córrego das Flores, deflagrada pelas polícias Civil e Militar com objetivo de desarticular a associação criminosa. Entre as armas apreendidas, há uma espingarda calibre 12 — alterada para carregar mais munições.
Espingarda calibre 12 apreendida na operação foi alterada para a carregar mais munições Crédito: Divulgação | Sesp
Os suspeitos foram encaminhados para as delegacias de Nova Venécia e de Ibiraçu, onde serão ouvidos, segundo informou a Polícia Civil para a reportagem da TV Gazeta Noroeste.

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