Operação prende suspeitos de assaltar propriedades rurais no ES

Três pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (13), suspeitas de fazerem parte de uma associação criminosa que assaltava propriedades rurais nos municípios de Nova Venécia, Boa Esperança, Alto Rio Novo e Vila Pavão, no Norte e no Noroeste do Espírito Santo. Também foram apreendidos cinco armas de fogo e munições de diferentes calibres.
As prisões ocorreram durante a Operação Córrego das Flores, deflagrada pelas polícias Civil e Militar com objetivo de desarticular a associação criminosa. Entre as armas apreendidas, há uma espingarda calibre 12 — alterada para carregar mais munições.
Os suspeitos foram encaminhados para as delegacias de Nova Venécia e de Ibiraçu, onde serão ouvidos, segundo informou a Polícia Civil para a reportagem da TV Gazeta Noroeste.