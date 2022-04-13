Vídeo: lojas de galeria comercial em Cachoeiro são furtadas

Os comerciantes de uma tradicional galeria do centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , amanheceram com várias lojas reviradas e furtadas na noite desta terça-feira (12). As imagens das câmeras de videomonitoramento flagraram a ação de um dos bandidos. Cinco lojas do local tiveram prejuízos, em uma delas, o dano foi de cerca de R$ 15 mil.

A galeria, em frente à Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade, tem 16 lojas em dois andares. Cinco lojas que ficam no térreo foram invadidas e furtadas. O sistema de alarme chegou a disparar, mas quando a empresa de segurança foi ao local os criminosos já haviam saído.

Na manhã desta quarta-feira (13), a galeria não abriu. Os assaltantes levaram valores em espécie, uma televisão, uma câmera fotográfica e todo o dinheiro que estava no caixa de uma lanchonete, além de outros equipamentos.

Em entrevista ao repórter Thales Rodrigues da TV Gazeta, o administrador da galeria, Mário Silva Alemonge, contou que os suspeitos entraram pelos fundos do prédio, arrancando duas grades de ferro de uma janela que fica em uma casa lotérica.

“Quando cheguei, vi tudo aceso e comuniquei aos comerciantes. Foi a quarta vez que a galeria é invadida. Ficaram à vontade aqui durante a madrugada, até ligaram aparelhos para esquentar os salgados. É uma derrota isso, fizeram a festa”, contou.

Vários setores e salas das lojas da galeria foram revirados pelos criminosos Crédito: Thales Rodrigues

Os assaltantes cortaram os fios de algumas câmeras de segurança. Porém, ainda foram flagrados por outras que seguiram em funcionamento. Em umas das imagens, é possível ver um homem encapuzado revirando gavetas na lanchonete.

BOLETIM NA POLÍCIA

A Gazeta, a Os comerciantes chamaram a Polícia Militar para registrar os casos. Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento.