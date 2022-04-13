Vídeo: ladrões assaltam açaiteria em Santo Antônio, em Vitória

(Veja acima). Dois homens assaltaram uma açaiteria localizada na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Santo Antônio, em Vitória , na noite desta terça (12). Após o assalto, eles saíram caminhando tranquilamente do local, enquanto uma funcionária ficou aos prantos, sendo amparada por outro trabalhador do estabelecimento.

Imagens da loja mostram que dois homens participaram da ação criminosa. Nas cenas do videomonitoramento é possível ver um de camisa branca anda pelo local, enquanto o de azul fica próximo ao caixa, levanta a camisa, pega a arma que estava por dentro do calção e mostra à mulher.

Sem ter o que fazer diante do medo e do artefato, ela entrega o dinheiro do caixa ao criminoso. Em seguida, os dois indivíduos saem da sorveteria caminhando tranquilamente.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Militar , para saber se a corporação foi acionada para a ocorrência, mas ainda não obteve retorno.

Em nota, a Polícia Civil disse que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online ( delegaciaonline.sesp.es.gov.br ), para que a corporação tome ciência do caso e inicie as investigações.