Tiroteio, morte e mulher ferida no Morro do Quadro, em Vitória

Segundo a PM, posteriormente, foi localizada uma mulher que havia sido baleada na perna durante o tiroteio. Ela contou aos policiais que, no momento do fato, tentou se esconder em uma padaria, mas acabou atingida. A vítima havia recebido atendimento médico e passava bem. A Polícia Militar afirmou que buscas foram realizadas, mas até o final da tarde desta terça-feira nenhum suspeito havia sido localizado.