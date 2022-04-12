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Violência

Tiroteio, morte e mulher ferida no Morro do Quadro, em Vitória

Segundo a PM, quando a corporação chegou ao local já encontraram o homem morto, na tarde desta terça (12). Já a mulher contou aos militares que tentou se esconder em uma padaria, mas acabou atingida na perna
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

12 abr 2022 às 18:46

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:46

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um tiroteio no Morro do Quadro, em Vitória, na tarde desta terça-feira (12). Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar destacou que, por volta das 14h40, a corporação foi verificar a informação de que indivíduos teriam passado de carro e realizado disparos de arma de fogo. No local, os militares constataram que um homem havia sido atingido pelos tiros e já estava morto. 
Segundo a PM, posteriormente, foi localizada uma mulher que havia sido baleada na perna durante o tiroteio. Ela contou aos policiais que, no momento do fato, tentou se esconder em uma padaria, mas acabou atingida. A vítima havia recebido atendimento médico e passava bem. A Polícia Militar afirmou que buscas foram realizadas, mas até o final da tarde desta terça-feira nenhum suspeito havia sido localizado.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal de Vitória ressaltou que foi acionada para a ocorrência e reforçou o patrulhamento no local, para garantir a segurança dos moradores.
Em nota, a Polícia Civil relatou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a corporação, somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, terão mais informações sobre o caso e se há detidos.

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