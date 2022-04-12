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Bairro Columbia

Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR 259, em Colatina

Duas pessoas que estavam no carro foram socorridas pelo Samu. A parte da frente do automóvel ficou destruída e embaixo da traseira do caminhão após batida na tarde desta terça (12)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 abr 2022 às 17:15

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 17:15

Colisão entre carro e caminhão no quilômetro 62 da BR 259, localizado no bairro Columbia, em Colatina.
Colisão entre carro e caminhão no km 62 da BR 259, localizado no bairro Columbia, em Colatina, deixou duas pessoas feridas Crédito: Reprodução | João Marcos Cunha Filho
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (12), na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu no km 62 da rodovia, no bairro Columbia. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam no carro e foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo a PRF, o homem e a mulher que ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
A corporação não informou a dinâmica do acidente. Nas imagens, é possível ver a parte da frente do carro destruída, embaixo da traseira do caminhão.
Colisão ocorreu no quilômetro 62 da rodovia, localizado no bairro Columbia Crédito: Reprodução | João Marcos Cunha Filho
A equipe da PRF chegou ao local do acidente quando as vítimas já haviam sido socorridas. Por isso, a corporação não tem informações sobre o estado de saúde dos feridos.

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