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Avenida Carlos Martins

Ciclista é atropelado por ônibus do Transcol em Jardim Camburi

Segundo GVBus, o motorista e testemunhas contaram que o coletivo seguia no sentido do condomínio Atlântica Ville, quando o homem na bicicleta atravessou a via repentinamente na frente do veículo
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 abr 2022 às 19:13

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:13

Ciclista foi atropelado por ônibus do Transcol em Jardim Camburi Crédito: Leitor A Gazeta
Um ciclista foi atropelado por um ônibus 164 do sistema Transcol, por volta das 14h desta segunda-feira (11), na Avenida Carlos Martins, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Segundo informações do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), a empresa responsável pelo coletivo disse que o ônibus seguia no sentido do condomínio Atlântica Ville, no mesmo bairro, quando o homem na bicicleta atravessou a via repentinamente na frente do veículo. Ainda segundo testemunhas e relatos do motorista à empresa, não houve tempo hábil para que o condutor do ônibus desviasse do ciclista, que acabou atingido.
O GVBus disse ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro. A entidade explicou que o coletivo foi enviado à garagem para reparos e outro ônibus foi encaminhado para seguir viagem.
Polícia Militar foi acionada e disse que a ocorrência estava em andamento, por este motivo não tinha mais detalhes sobre o ocorrido. A corporação não informou a dinâmica do acidente.
De acordo com informações iniciais da Guarda Municipal, o local onde houve o acidente não conta com câmeras de videomonitoramento.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a perícia "só é acionada em casos de acidente com vítima fatal, e não houve acionamento até o momento e, não há nenhuma ocorrência entregue na Delegacia Regional de Vitória com essas características".
Ciclista é atropelado por ônibus do Transcol em Jardim Camburi

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