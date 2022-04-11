Santa Iluminada será acesa em Vila Velha e na Serra nesta terça-feira (12)

Inauguração da imagem da Santa Iluminada na edição 2019 da Festa da Penha, em Vitória: município deixa de receber a escultura neste ano Crédito: Douglas Genoino

A Santa Iluminada ganhou um novo endereço, ou melhor, dois novos endereços, para marcar esta 452ª edição da Festa da Penha . Duas esculturas metálicas que retratam a imagem da Virgem da Penha, padroeira no Estado, serão acesas para encantarem os fiéis na Serra e em Vila Velha . A Praça do Papa, em Vitória , por sua vez, deixa de receber o monumento, que foi o único palco da atração nos dois anos anteriores do evento.

O acendimento da Santa Iluminada, de 17 metros de altura, nas duas cidades acontece nos mesmos dia e horário: terça-feira (12), às 19 horas. A inauguração ocorreria no último fim de semana, mas foi adiada em razão de atrasos de fornecedores do material.

A estrutura no município canela-verde está sendo erguida na Avenida Gil Veloso (altura da Avenida Champagnat). Na Serra, a peça gigante é instalada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. As estreias acontecem às vésperas da Festa da Penha, que será realizada nos dias 17 a 25 de abril.

As obras metálicas tem 17 metros de altura, cada, e foram projetadas pelo artista Mario Gallerani. A imagem de luz costuma ser um espetáculo para os visitantes em razão de sua beleza e representatividade da fé e devoção dos capixabas, como salienta o Frei Djalmo, guardião do Convento.

"Cada escultura terá mais de 120 mil lâmpadas que irão simbolizar as súplicas dos fiéis, pela vida daqueles que se foram e em agradecimento de recuperação dos que passaram pela pandemia. A intenção é que possamos pedir e agradecer à Mãe por nunca termos ficado sozinhos, mesmo no período mais difícil." Frei Djalmo - Guardião do Convento

Fiéis já estão em compasso de espera para ver o show de luzes de perto. Devoto da Virgem da Penha, o fotógrafo Wemerson Corrêa Santos já passou pela praça algumas vezes para acompanhar a montagem na Serra.

“Participo da Paróquia São Pedro Jacaraípe e estou muito ansioso para ver tudo pronto. Não perderei esse show de luzes. Eu e toda a minha família estávamos muito alegres com a Festa da Penha deste ano, pois nunca ficamos sem participar. Quando soubemos que a programação seria presencial, ainda mais com a imagem da santa aqui perto de casa, foi uma graça em dobro. Estamos muito felizes”, afirmou ele.

Wemerson Corrêa Santos acompanha montagem da Santa Iluminada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe Crédito: Arquivo pessoal

Em Vila Velha, católicos também comemoram. É o caso da empresária Juliana Cogo Lucas Gianordoli, que congrega na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. “Como devota de Nossa Senhora, a Festa da Penha, é um momento muito importante de louvor e adoração. Quando a Santa Iluminada estava em Vitória, eu só a via ao passar perto de carro mesmo. Agora, com a instalação na Praia da Costa, onde moro, certamente visitarei muitas vezes todas as horas que passar por ela”, destacou ela.

Juliana Cogo Lucas Gianordoli ao lado do marido em edição passada da Festa da Penha: expectativa com a Santa Iluminada Crédito: Arquivo pessoal

A vinda da Santa Iluminada para os dois municípios é uma parceria da organização da Festa da Penha com as administrações públicas locais. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, reforça o laço de fé entre a santa padroeira dos capixabas e a cidade, “lar que ela escolheu abençoar todos os dias”.

"A instalação da estrutura fecha o circulo, do laço, que nós temos com ela. Já temos o Convento, temos a santa original, temos o terceiro maior evento mariano do país e agora, Nossa Senhora também abençoará quem passar pela orla. Reforça nosso turismo religioso", comentou.

O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, também festejou: "Estamos muito felizes que agora a Serra vai fazer parte da programação deste evento religioso muito importante no nosso Espírito Santo, que é a Festa da Penha. Essa é mais uma manifestação de fé dos capixabas que enaltece a tradição e história do nosso Estado".

ACENDIMENTO DA SANTA ILUMINADA

Vila Velha Terça-feira (12), às 19 horas, na orla da Praia da Costa. Avenida Gil Veloso, na altura da Avenida Champagnat. Serra Terça-feira (12), às 19 horas, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.