Santa Iluminada será acesa em Vila Velha e na Serra nesta terça-feira (12)

A Santa Iluminada ganhou um novo endereço, ou melhor, dois novos endereços, para marcar esta 452ª edição da Festa da Penha. Duas esculturas metálicas que retratam a imagem da Virgem da Penha, padroeira no Estado, serão acesas para encantarem os fiéis na Serra e em Vila Velha. A Praça do Papa, em Vitória, por sua vez, deixa de receber o monumento, que foi o único palco da atração nos dois anos anteriores do evento.
O acendimento da Santa Iluminada, de 17 metros de altura, nas duas cidades acontece nos mesmos dia e horário: terça-feira (12), às 19 horas. A inauguração ocorreria no último fim de semana, mas foi adiada em razão de atrasos de fornecedores do material.
A estrutura no município canela-verde está sendo erguida na Avenida Gil Veloso (altura da Avenida Champagnat). Na Serra, a peça gigante é instalada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. As estreias acontecem às vésperas da Festa da Penha, que será realizada nos dias 17 a 25 de abril.
As obras metálicas tem 17 metros de altura, cada, e foram projetadas pelo artista Mario Gallerani. A imagem de luz costuma ser um espetáculo para os visitantes em razão de sua beleza e representatividade da fé e devoção dos capixabas, como salienta o Frei Djalmo, guardião do Convento.
"Cada escultura terá mais de 120 mil lâmpadas que irão simbolizar as súplicas dos fiéis, pela vida daqueles que se foram e em agradecimento de recuperação dos que passaram pela pandemia. A intenção é que possamos pedir e agradecer à Mãe por nunca termos ficado sozinhos, mesmo no período mais difícil."
Fiéis já estão em compasso de espera para ver o show de luzes de perto. Devoto da Virgem da Penha, o fotógrafo Wemerson Corrêa Santos já passou pela praça algumas vezes para acompanhar a montagem na Serra.
“Participo da Paróquia São Pedro Jacaraípe e estou muito ansioso para ver tudo pronto. Não perderei esse show de luzes. Eu e toda a minha família estávamos muito alegres com a Festa da Penha deste ano, pois nunca ficamos sem participar. Quando soubemos que a programação seria presencial, ainda mais com a imagem da santa aqui perto de casa, foi uma graça em dobro. Estamos muito felizes”, afirmou ele.
Em Vila Velha, católicos também comemoram. É o caso da empresária Juliana Cogo Lucas Gianordoli, que congrega na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. “Como devota de Nossa Senhora, a Festa da Penha, é um momento muito importante de louvor e adoração. Quando a Santa Iluminada estava em Vitória, eu só a via ao passar perto de carro mesmo. Agora, com a instalação na Praia da Costa, onde moro, certamente visitarei muitas vezes todas as horas que passar por ela”, destacou ela.
A vinda da Santa Iluminada para os dois municípios é uma parceria da organização da Festa da Penha com as administrações públicas locais. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, reforça o laço de fé entre a santa padroeira dos capixabas e a cidade, “lar que ela escolheu abençoar todos os dias”.
"A instalação da estrutura fecha o circulo, do laço, que nós temos com ela. Já temos o Convento, temos a santa original, temos o terceiro maior evento mariano do país e agora, Nossa Senhora também abençoará quem passar pela orla. Reforça nosso turismo religioso", comentou.
O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, também festejou: "Estamos muito felizes que agora a Serra vai fazer parte da programação deste evento religioso muito importante no nosso Espírito Santo, que é a Festa da Penha. Essa é mais uma manifestação de fé dos capixabas que enaltece a tradição e história do nosso Estado".
ACENDIMENTO DA SANTA ILUMINADA
Vila Velha
Terça-feira (12), às 19 horas, na orla da Praia da Costa. Avenida Gil Veloso, na altura da Avenida Champagnat.
Serra
Terça-feira (12), às 19 horas, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2022. Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.