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Formato híbrido

Festa da Penha 2022 terá programação on-line e presencial

"Saúde dos enfermos, rogai por nós" será o tema do evento, que chega a sua 452ª edição e acontecerá entre os dias 17 e 25 de abril
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 dez 2021 às 10:03

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 10:03

Festa da Penha 2022
Festa da Penha 2022 Crédito: Convento da Penha
Com o tema "Saúde dos enfermos, rogai por nós", a Festa da Penha 2022 terá formato híbrido. A programação será transmitida pelas redes sociais e parte vai acontecer de forma presencial. Sobre as romarias, ainda não foi definido o formato. Nesta quarta-feira (8), o Convento da Penha fez o lançamento da festa, que acontecerá entre os dias 17 e 25 de abril. O tema da 452ª edição foi inspirado na Ladainha de Nossa Senhora.
De acordo com a organização, a escolha do tema faz referência ao início da retomada e a cautela ainda necessária neste período de pandemia. "Falamos da saúde integral, do corpo, mas também a da fé, do planeta. É tempo de cuidado e esperança", afirmou o padre Renato Criste. Os organizadores da festa ressaltaram que a quantidade de público presencial será definida de acordo com as restrições sanitárias do momento.
"Estamos nos programando com os diversos cenários possíveis, ainda neste contexto de incertezas. Vamos ter atrações musicais e elas serão transmitidas também pelas redes sociais. Portanto, já podemos prever uma festa no formato híbrido", ressaltou o padre.
Lançamento da Festa da Penha 2022
Lançamento da Festa da Penha 2022 Crédito: Ricardo Medeiros
A programação será estendida para além de Vila Velha, como na última edição em que a imagem foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O padre Renato Criste ressaltou que a expectativa é ter eventos ou levar a imagem de Nossa Senhora da Penha a cada município da Grande Vitória
Por enquanto, não há a confirmação sobre atrações musicais e quais partes da festa serão feitas de forma remota ou presencial. A expectativa é que mais informações sobre a programação sejam divulgadas entre janeiro e fevereiro. Veja abaixo o vídeo de lançamento da festa de 2022:

PREPARAÇÃO

A edição de 2022 vem sendo pensada desde agosto deste ano. Segundo a organização, uma das preocupações tem sido unir forças à iniciativa privada para fomentar o comércio e os serviços durante os dias de evento.
Pela terceira vez ocorrendo em meio à pandemia de Covid-19, a organização ressalta que também planeja alternativas de acordo com orientações do Mapa de Risco, do governo do Estado, no período do evento.
A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. Ela é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha.

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