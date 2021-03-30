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Festa da Penha

Santa iluminada gigante na Praça do Papa é destaque na Festa da Penha

Ao todo, 120 mil lâmpadas fazem parte da estátua. Cada ponto de luz da estrutura representa uma ave-maria. Recomendação da organização é que fiéis contemplem a imagem pelas mídias

Publicado em 30 de Março de 2021 às 14:02

Publicado em 

30 mar 2021 às 14:02
Com 120 mil lâmpadas, a Santa Iluminada na Praça do Papa, em Vitória, foi destaque na Festa da Penha de 2020.
Com 120 mil lâmpadas, a Santa Iluminada na Praça do Papa, em Vitória, foi destaque na Festa da Penha de 2020. Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
A imagem da padroeira do Estado vai novamente iluminar a Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória, nesta 451ª edição da Festa da Penha. Assim como no ano passado, 120 mil lâmpadas, representando 120 mil ave-marias, farão parte da peça, que será inaugurada neste Sábado de Aleluia (3).
A estrutura de 15 metros de altura será praticamente a mesma da de 2020 e ficará exposta até o dia 12. Branco e azul são as cores da escultura, que terá materiais aproveitados da edição anterior.
Santa iluminada gigante na Praça do Papa é destaque na Festa da Penha
A organização do evento recomenda que a população não vá até o local, em razão da pandemia, e que contemple a padroeira iluminada por meio das redes sociais do Convento e da mídia, que divulgarão as imagens da santa.
“A orientação é ficar em casa, protegendo assim a própria saúde e a vida de familiares e amigos. Mas a mensagem de esperança e a certeza de que a Mãe das Alegrias roga por nós será simbolizada este ano mais uma vez pela imagem de Nossa Senhora da Penha iluminada. Cada uma das 120 mil lâmpadas instaladas na estrutura representa uma ave-maria, e isso é muito especial, principalmente neste momento em que precisamos de oração e cura”, disse para A Gazeta o guardião do Convento, Frei Paulo Roberto Pereira.

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TERÇO GIGANTE

Outra peça que será destaque é o Terço Gigante. De volta à Festa da Penha depois de um ano sem ser erguido em virtude da pandemia, o monumento retornará em grande estilo ao campinho do Convento. Mostrará “a cruz que abraça”, com os mesmos traços e formato da que está colocada na Praça do Papa; lírios do campo simbolizando a pureza de Maria, um globo terrestre e a reprodução da figura de Nossa Senhora das Alegrias no quadro trazido pelo Frei Pedro Palácios. Todos os elementos vão ser dispostos de modo a representar o tema da edição 2021, “Vosso olhar a nós volveis”.
“O terço une fé e arte. É um trabalho intenso, mas prazeroso. Não estamos nos aglomerando. Para não nos reunirmos presencialmente, vou à casa de cada componente da equipe ou converso ao celular com os integrantes”, contou o médico Osmar Sales, o idealizador do projeto.
Neste ano, a Festa da Penha repete o formato de 2020, virtual e interativo, em virtude do aumento de casos do novo coronavírus no Estado. Fique por dentro de todas as informações acompanhando a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.

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