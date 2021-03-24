Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa da Penha

Fé dos pequenos: crianças do ES contam quem é Nossa Senhora

A devoção a Nossa Senhora é passada de pais para filhos em diversos lares capixabas. Perguntamos aos pequenos quem é Nossa Senhora, onde ela mora e o que ela faz. Confira as respostas

Publicado em 24 de Março de 2021 às 13:05

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

24 mar 2021 às 13:05
A fé ocupa um importante papel em muitos lares capixabas. Devotos de Nossa Senhora, pais e mães procuram ensinar seus filhos desde cedo a se relacionar com Maria, mãe de Jesus, por meio da oração.
Seja por meio da catequese oferecida pela igreja, seja pelo exemplo encontrado dentro de casa, esses pequenos capixabas já desenvolveram um relacionamento de amor e devoção pelo Convento da Penha e por Nossa Senhora.
 "Eu gosto de trazer para minha filha o exemplo de Maria enquanto mulher, enquanto seu silêncio de mãe, sua dor e sua oração para que ela possa se fortalecer de uma certa forma para o mundo, para a caminhada, para a vida. Acredito que a fé seja tão importante quanto o conteúdo, a sabedoria", aponta Nina Ignácio Fernandes Moysés, mãe da pequena Marina,  3 anos.
A reportagem de A Gazeta perguntou aos pequenos quem é Nossa Senhora, onde ela mora e o que ela faz. Veja as respostas e os exemplos de devoção: 

Veja Também

Festa da Penha 2021 será transmitida pelos veículos da Rede Gazeta

"A grande doença do nosso tempo é o olhar só para si mesmo"

Você tem uma história marcante com a Festa da Penha? Conte para nós

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”
Imagem de destaque
'Humilhação e constrangimento': o que diz ex-funcionária brasileira que acusa empresa de MrBeast de assédio
Imagem de destaque
EUA abordam navio com petróleo iraniano, e Trump autoriza tiros contra minas no estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados