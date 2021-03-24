Fé dos pequenos: crianças do ES contam quem é Nossa Senhora

A fé ocupa um importante papel em muitos lares capixabas. Devotos de Nossa Senhora, pais e mães procuram ensinar seus filhos desde cedo a se relacionar com Maria, mãe de Jesus, por meio da oração.

Seja por meio da catequese oferecida pela igreja, seja pelo exemplo encontrado dentro de casa, esses pequenos capixabas já desenvolveram um relacionamento de amor e devoção pelo Convento da Penha e por Nossa Senhora.

"Eu gosto de trazer para minha filha o exemplo de Maria enquanto mulher, enquanto seu silêncio de mãe, sua dor e sua oração para que ela possa se fortalecer de uma certa forma para o mundo, para a caminhada, para a vida. Acredito que a fé seja tão importante quanto o conteúdo, a sabedoria", aponta Nina Ignácio Fernandes Moysés, mãe da pequena Marina, 3 anos.