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Você tem uma história marcante com a Festa da Penha? Conte para nós

O evento deste ano também será virtual e interativo. Então, que tal ser destaque nos conteúdos que A Gazeta está produzindo sobre a festa?

Publicado em 19 de Março de 2021 às 11:00

Publicado em 

19 mar 2021 às 11:00
2014 - Missa de encerramento da Festa da Penha na Prainha, em Vila Velha encerramento
2014 - Missa de encerramento da Festa da Penha na Prainha, em Vila Velha encerramento Crédito: Rafaely Lyra/Procissão Fotográfica - FAESA
Um milagre, uma bênção, um encontro, um amor, um divisor de águas, uma história que tenha marcado a sua vida. Tudo o que você viveu, sentiu, viu e ouviu em alguma edição da Festa da Penha ou durante uma ida ao Convento pode ser destaque aqui em A Gazeta, que está produzindo conteúdos especiais do terceiro maior evento religioso do país. Assim como no ano passado, a festa também será virtual e interativa.

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Então, que tal começar agora a participar? Basta você preencher o formulário e contar a sua história. Não deixe de colocar um contato para que possamos nos comunicar com você e ter ainda mais detalhes de sua experiência. Participe abaixo!
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2021. Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.

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