Você tem uma história marcante com a Festa da Penha? Conte para nós

Um milagre, uma bênção, um encontro, um amor, um divisor de águas, uma história que tenha marcado a sua vida. Tudo o que você viveu, sentiu, viu e ouviu em alguma edição da Festa da Penha ou durante uma ida ao Convento pode ser destaque aqui em A Gazeta, que está produzindo conteúdos especiais do terceiro maior evento religioso do país. Assim como no ano passado, a festa também será virtual e interativa.
Então, que tal começar agora a participar? Basta você preencher o formulário e contar a sua história. Não deixe de colocar um contato para que possamos nos comunicar com você e ter ainda mais detalhes de sua experiência. Participe abaixo!
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2021. Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.