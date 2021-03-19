Festa da Penha 2021 será transmitida pelos veículos da Rede Gazeta

Convento da Penha vazio no encerramento da Festa da Penha de 2020. Crédito: Fernando Madeira

Em 1570, Frei Pedro Palácios, fundador do Convento da Penha realizava pela primeira vez aquele que se tornaria o maior evento religioso do Espírito Santo. Já em 2021, 451 anos depois, a Festa da Penha segue se reinventando para levar sua mensagem de fé e de amor a todos os fiéis de forma segura.

Em função da pandemia da Covid-19, todo o evento religioso, que acontecerá entre os dias 4 de abril (Domingo de Páscoa) e 12 de abril, será transmitido exclusivamente pela internet. E as homenagens à padroeira do Espírito Santo poderão ser acompanhadas por meio dos veículos da Rede Gazeta, que transmitirão a programação ao longo dos nove dias de celebrações.

Aos finais de semana, às 16h, e de segunda a sexta, às 20h, as missas do Oitavário poderão ser acompanhadas ao vivo no Facebook e na página especial da Festa da Penha, no site A Gazeta . É neste espaço que os fiéis vão ter acesso a conteúdos exclusivos sobre a festa. Nos mesmos canais também será transmitida, no dia 10 (sábado), a Romaria das Famílias a partir das 20h.

Já a tradicional Missa de Encerramento, que acontece no dia 12 de abril, será destaque em todo o Estado na tela da TV Gazeta, além de ser transmitida ao vivo pelo portal G1 Espírito Santo e pela rádio Gazeta FM (97.1).

Esta é a segunda vez em que a Festa da Penha acontecerá de forma totalmente on-line em função da pandemia da Covid-19. A ideia inicial era que este ano a celebração pudesse ocorrer de forma híbrida, com a possibilidade de participação presencial de um número limitado de fiéis. No entanto, com as novas medidas de restrição decretadas pelo governo do Espírito Santo para conter o avanço do coronavírus , a organização do evento decidiu realizá-lo virtualmente.

"Há anos temos uma parceria com o Convento para essa cobertura. E agora, mais do que nunca, é superimportante mobilizarmos nossos veículos em torno do tema para levar a todos uma mensagem de paz e de conforto. No ano passado tivemos uma experiência bacana de ajudar a transformar a Festa da Penha em uma festa virtual utilizando todas as nossas plataformas. Em 2021 não será diferente", pontuou o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

Imagens do entardecer no Convento da Penha. Registro feito na Festa da Penha de 2020. Crédito: Fernando Madeira

Frei Paulo Roberto Pereira, o guardião do Convento da Penha, já adianta que os participantes poderão acompanhar uma festa ainda mais interativa do que a do ano passado. As missas e outros eventos estão sendo preparados para serem exibidos pela internet, de modo que os devotos não percam nenhum detalhe. "Vamos criar canais interativos, murais de participação e estabelecer esse diálogo constante com os devotos."

A corrente de fé, que antes se formava nas ruas, em meio às multidões das romarias e missas, agora surgirá através de cada um dos fieis de dentro de suas casas. Para Frei Paulo, especialmente no momento de pandemia, a Festa da Penha ganha um significado diferente para os devotos da padroeira: o da esperança por dias melhores.

"É um momento de solidariedade pelas famílias enlutadas, que sequer têm a oportunidade de se despedirem dos seus entes queridos; pelas pessoas que sofrem com a pandemia, que aumenta a pobreza e a desigualdade gradativamente com o crescimento de desemprego e a queda da receita das famílias; e também com as pessoas que trabalham na linha de frente contra a pandemia. É um grande alento celebrarmos a Festa da Penha depois da Quaresma e após a Páscoa, pois podemos celebrar, mesmo diante de tantas dificuldades, a alegria e a esperança, pois a Páscoa é o renascimento, a renovação " Frei Paulo Roberto Pereira - Guardião do Convento

COMO ACOMPANHAR A PROGRAMAÇÃO

Missas do Oitavário (de 4 a 11 de abril – finais de semana, às 16h, e de segunda à sexta, às 20h): as missas serão transmitidas ao vivo no Facebook e no site de A Gazeta, na as missas serão transmitidas ao vivo no Facebook e no site de A Gazeta, na página especial da Festa da Penha

Romaria das Famílias (dia 10, às 20h): ao vivo no Facebook e no site de A Gazeta, na página especial da Festa da Penha.

Missa de Encerramento (12 de abril, às 17h): o evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado pelo o evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado pelo portal G1 ES e pela rádio Gazeta FM (97.1).

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DOMINGO - 04 de abril 12h - Terço/Consagração 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias 16h – Missa de Abertura do Oitavário (Fraternidade Franciscana – transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)

SEGUNDA (05 de abril)

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

20h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)

TERÇA (06 de abril)



06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

20h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)



QUARTA (07 de abril)



06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

20h– Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)



QUINTA (08 de abril)

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

20h– Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)

SEXTA (09 de abril)



06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

20h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)



SÁBADO (10 de abril)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)

20h – Romaria das Famílias (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)



DOMINGO (11 de abril)



12h - Terço/Consagração

16h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias



SEGUNDA (12 de abril)



12h - Terço/Consagração

14h30 – Programa Salve Mãe das Alegrias

17h – Missa de Encerramento (Transmissão na TV Gazeta, G1 ES e Rádio Gazeta)

