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4 a 12 de abril

Festa da Penha 2021 será transmitida pelos veículos da Rede Gazeta

Para que os fiéis não percam nenhum detalhe, as celebrações poderão ser vistas no site A Gazeta, na TV Gazeta, no portal G1 Espírito Santo e na Rádio Gazeta FM (97.1)

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:40

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:40
Convento da Penha vazio no encerramento da Festa da Penha. A missa que anuncia o fim das festividades será sem público.
Convento da Penha vazio no encerramento da Festa da Penha de 2020. Crédito: Fernando Madeira
Em 1570, Frei Pedro Palácios, fundador do Convento da Penha realizava pela primeira vez aquele que se tornaria o maior evento religioso do Espírito Santo. Já em 2021, 451 anos depois, a Festa da Penha segue se reinventando para levar sua mensagem de fé e de amor a todos os fiéis de forma segura.
Em função da pandemia da Covid-19, todo o evento religioso, que acontecerá entre os dias 4 de abril (Domingo de Páscoa) e 12 de abril, será transmitido exclusivamente pela internet. E as homenagens à padroeira do Espírito Santo poderão ser acompanhadas por meio dos veículos da Rede Gazeta, que transmitirão a programação ao longo dos nove dias de celebrações.
Aos finais de semana, às 16h, e de segunda a sexta, às 20h, as missas do Oitavário poderão ser acompanhadas ao vivo no Facebook e na página especial da Festa da Penha, no site A Gazeta. É neste espaço que os fiéis vão ter acesso a conteúdos exclusivos sobre a festa. Nos mesmos canais também será transmitida, no dia 10 (sábado), a Romaria das Famílias a partir das 20h.
Já a tradicional Missa de Encerramento, que acontece no dia 12 de abril, será destaque em todo o Estado na tela da TV Gazeta, além de ser transmitida ao vivo pelo portal G1 Espírito Santo e pela rádio Gazeta FM (97.1).
Esta é a segunda vez em que a Festa da Penha acontecerá de forma totalmente on-line em função da pandemia da Covid-19. A ideia inicial era que este ano a celebração pudesse ocorrer de forma híbrida, com a possibilidade de participação presencial de um número limitado de fiéis. No entanto, com as novas medidas de restrição decretadas pelo governo do Espírito Santo para conter o avanço do coronavírus , a organização do evento decidiu realizá-lo virtualmente.
"Há anos temos uma parceria com o Convento para essa cobertura. E agora, mais do que nunca, é superimportante mobilizarmos nossos veículos em torno do tema para levar a todos uma mensagem de paz e de conforto. No ano passado tivemos uma experiência bacana de ajudar a transformar a Festa da Penha em uma festa virtual utilizando todas as nossas plataformas. Em 2021 não será diferente", pontuou o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.
Imagens do entardecer no Convento da Penha. As fotos retratam a beleza do local vazio no dia do encerramento da Festa da Penha.
Imagens do entardecer no Convento da Penha. Registro feito na Festa da Penha de 2020. Crédito: Fernando Madeira
Frei Paulo Roberto Pereira, o guardião do Convento da Penha, já adianta que os participantes poderão acompanhar uma festa ainda mais interativa do que a do ano passado. As missas e outros eventos estão sendo preparados para serem exibidos pela internet, de modo que os devotos não percam nenhum detalhe. "Vamos criar canais interativos, murais de participação e estabelecer esse diálogo constante com os devotos."
A corrente de fé, que antes se formava nas ruas, em meio às multidões das romarias e missas, agora surgirá através de cada um dos fieis de dentro de suas casas. Para Frei Paulo, especialmente no momento de pandemia, a Festa da Penha ganha um significado diferente para os devotos da padroeira: o da esperança por dias melhores.
"É um momento de solidariedade pelas famílias enlutadas, que sequer têm a oportunidade de se despedirem dos seus entes queridos; pelas pessoas que sofrem com a pandemia, que aumenta a pobreza e a desigualdade gradativamente com o crescimento de desemprego e a queda da receita das famílias; e também com as pessoas que trabalham na linha de frente contra a pandemia. É um grande alento celebrarmos a Festa da Penha depois da Quaresma e após a Páscoa, pois podemos celebrar, mesmo diante de tantas dificuldades, a alegria e a esperança, pois a Páscoa é o renascimento, a renovação "
Frei Paulo Roberto Pereira - Guardião do Convento

COMO ACOMPANHAR A PROGRAMAÇÃO

Missas do Oitavário (de 4 a 11 de abril –  finais de semana, às 16h, e de segunda à sexta, às 20h): as missas serão transmitidas ao vivo no Facebook e no site de A Gazeta, na página especial da Festa da Penha.
Romaria das Famílias (dia 10, às 20h):  ao vivo no Facebook e no site de A Gazeta, na página especial da Festa da Penha.
Missa de Encerramento (12 de abril, às 17h): o evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado pelo portal G1 ES e pela rádio Gazeta FM (97.1).

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DOMINGO - 04 de abril                                                                                                                                                                                                                                               12h - Terço/Consagração                                                                                                                                                                                                                                        14h – Programa Salve Mãe das Alegrias                                                                                                                                                                                                    16h – Missa de Abertura do Oitavário (Fraternidade Franciscana – transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  • SEGUNDA (05 de abril)
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta) 
  •  12h - Terço/Consagração 
  •  16h – Missa 
  •  18h – Programa Salve Mãe das Alegrias 
  •  20h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  • TERÇA (06 de abril)
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta) 
  •  12h - Terço/Consagração 
  •  16h – Missa 
  •  18h – Programa Salve Mãe das Alegrias
  •  20h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  • QUARTA (07 de abril)
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta) 
  •  12h - Terço/Consagração 
  •  16h – Missa 
  •  18h – Programa Salve Mãe das Alegrias 
  • 20h– Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  • QUINTA (08 de abril)
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta) 
  •  12h - Terço/Consagração
  •  16h – Missa
  •  18h – Programa Salve Mãe das Alegrias 
  •  20h– Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  • SEXTA (09 de abril)
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta) 
  •  12h - Terço/Consagração 
  •  16h – Missa 
  •  18h – Programa Salve Mãe das Alegrias 
  •  20h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  • SÁBADO (10 de abril)
  • 12h - Terço/Consagração 
  •  16h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  •  20h – Romaria das Famílias (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  • DOMINGO (11 de abril)
  • 12h - Terço/Consagração 
  •  16h – Missa (Transmissão no site e no Facebook de A Gazeta)
  •  18h – Programa Salve Mãe das Alegrias
  • SEGUNDA (12 de abril)
  • 12h - Terço/Consagração 
  •  14h30 – Programa Salve Mãe das Alegrias 
  •  17h – Missa de Encerramento   (Transmissão na TV Gazeta, G1 ES e Rádio Gazeta)
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2021. Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: agazeta.com.br/festadapenha.

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