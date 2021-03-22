Missa sem fiéis e Eucaristia on-line: veja ações do Convento contra a Covid

Para acompanhar a Festa da Penha, os fiéis podem acessar as redes sociais do Convento, além da página especial da festividade em A Gazeta. Crédito: Fernando Madeira

Está suspensa a presença dos fiéis nas missas do Convento da Penha em todos os dias da semana. A medida adotada pela fraternidade franciscana começou a valer na quinta-feira (18) e vai ao encontro da decisão do governo do Estado de reforçar o distanciamento social para o enfrentamento à Covid-19.

A organização da Festa da Penha já havia anunciado que, a exemplo da edição de 2020, o evento deste ano será realizado em versão virtual e interativa. Assim, fica descartado o formato híbrido da programação, que tinha sido definido antes do agravamento da crise sanitária e o aumento da lotação dos leitos de UTI.

Os franciscanos informam que continuarão a oferecer a Eucaristia através das plataformas digitais do Santuário de Nossa Senhora da Penha, todos os dias, de segunda a sábado, às 15h e aos domingos às 09h. A orientação, segundo o comunicado no site do Convento, é que os fiéis e devotos só saiam de casa em situação de extrema necessidade.

“Ainda assim, o portão do Convento permanecerá aberto de segunda a sábado, das 7h às 12h, e aos domingos, das 10h às 16h. São obrigatórios o uso de máscara de proteção facial, álcool 70% (ou em gel) e o distanciamento seguro”, detalha o texto.

O atendimento de confissões continuará sendo agendado, por meio do telefone (27) 3329-0420. Os horários serão observados inclusive nos dias do Oitavário e na Festa da Penha, que ocorre de 4 a 12 de abril.

ACESSO DE CARROS

O acesso de automóveis ao Campinho está suspenso. A subida poderá ser feita em duas modalidades. A primeira, por meio do serviço de transporte em vans. O valor é de R$ 5 (subida e descida) e R$ 3,50 (somente subida ou descida). Os bilhetes podem ser adquiridos na portaria do Convento e no ponto de embarque e desembarque localizado no Campinho. A outra modalidade pode ser realizada caminhando, seja pela “Estrada Principal” que possui apenas 1.200 metros, seja pela “Ladeira da Penitência”, que tem 500 metros de subida íngreme.

“Vivemos dias de grandes desafios, por isso insistimos na necessidade da prece confiante de todos que esperamos no socorro de Deus. Que a Virgem da Penha nos ouça bondosa, volte a nós seu materno olhar, e traga do céu a saúde e a paz”, informa a publicação.