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Festa da Penha

Missa sem fiéis e Eucaristia on-line: veja ações do Convento contra a Covid

Acesso de automóveis ao Campinho está suspenso. Medidas vão ao encontro da decisão do governo do Estado de reforçar o distanciamento social para o enfrentamento à Covid-19

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:30

Publicado em 

22 mar 2021 às 15:30
Para acompanhar a Festa da Penha, os fiéis podem acessar as redes sociais do Convento, além da página especial da festividade em A Gazeta.
Para acompanhar a Festa da Penha, os fiéis podem acessar as redes sociais do Convento, além da página especial da festividade em A Gazeta. Crédito: Fernando Madeira
Está suspensa a presença dos fiéis nas missas do Convento da Penha em todos os dias da semana. A medida adotada pela fraternidade franciscana começou a valer na quinta-feira (18) e vai ao encontro da decisão do governo do Estado de reforçar o distanciamento social para o enfrentamento à Covid-19.
A organização da Festa da Penha já havia anunciado que, a exemplo da edição de 2020, o evento deste ano será realizado em versão virtual e interativa. Assim, fica descartado o formato híbrido da programação, que tinha sido definido antes do agravamento da crise sanitária e o aumento da lotação dos leitos de UTI.
Os franciscanos informam que continuarão a oferecer a Eucaristia através das plataformas digitais do Santuário de Nossa Senhora da Penha, todos os dias, de segunda a sábado, às 15h e aos domingos às 09h. A orientação, segundo o comunicado no site do Convento, é que os fiéis e devotos só saiam de casa em situação de extrema necessidade.
“Ainda assim, o portão do Convento permanecerá aberto de segunda a sábado, das 7h às 12h, e aos domingos, das 10h às 16h. São obrigatórios o uso de máscara de proteção facial, álcool 70% (ou em gel) e o distanciamento seguro”, detalha o texto.
O atendimento de confissões continuará sendo agendado, por meio do telefone (27) 3329-0420. Os horários serão observados inclusive nos dias do Oitavário e na Festa da Penha, que ocorre de 4 a 12 de abril.

ACESSO DE CARROS

O acesso de automóveis ao Campinho está suspenso. A subida poderá ser feita em duas modalidades. A primeira, por meio do serviço de transporte em vans. O valor é de R$ 5 (subida e descida) e R$ 3,50 (somente subida ou descida). Os bilhetes podem ser adquiridos na portaria do Convento e no ponto de embarque e desembarque localizado no Campinho. A outra modalidade pode ser realizada caminhando, seja pela “Estrada Principal” que possui apenas 1.200 metros, seja pela “Ladeira da Penitência”, que tem 500 metros de subida íngreme.
Para acompanhar a transmissão das missas, os fiéis podem acessar as redes sociais do Convento, FacebookYouTube InstagramA Gazeta e G1 ES também vão exibir parte da programação.
“Vivemos dias de grandes desafios, por isso insistimos na necessidade da prece confiante de todos que esperamos no socorro de Deus. Que a Virgem da Penha nos ouça bondosa, volte a nós seu materno olhar, e traga do céu a saúde e a paz”, informa a publicação.
Fique por dentro de todas as informações da Festa da Penha 2021. Acompanhe a página especial do evento em A Gazeta: Festa da Penha.

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