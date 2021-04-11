AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Fotos
  • Festa da Penha 2021: veja fotos da Romaria das Famílias
#JuntosNaFé

Festa da Penha 2021: veja fotos da Romaria das Famílias

Imagem de Nossa Senhora da Penha percorreu ruas de Vila Velha e Vitória durante três horas na noite deste sábado (10); confira retratos de momentos de fé e devoção

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 00:40

Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

11 abr 2021 às 00:40
Mãe se emociona durante passagem da Romaria das Famílias
Mãe se emociona durante passagem da Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Na noite deste sábado (10), a imagem de Nossa Senhora da Penha deixou o Convento da Penha, em Vila Velha, atravessou a Terceira Ponte e percorreu as ruas por cerca de três horas, na chamada Romaria das Famílias. Pelo segundo ano seguido, a celebração aconteceu de maneira virtual, devido à pandemia do novo coronavírus.
Apesar da ausência física de centenas de fiéis que costumavam ir atrás da imagem da Padroeira do Espírito Santo, o evento serviu para reavivar a fé dos devotos. Pelas lentes do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, é possível testemunhar momentos de emoção e devoção. Todo o percurso de Nossa Senhora da Penha foi transmitido pela página especial da Festa da Penha, em A Gazeta. Para rever como foi a Romaria das Famílias, basta clicar aqui.
Imagem de Nossa Senhora da Penha é preparada para a Romaria das Famílias
Imagem de Nossa Senhora da Penha é preparada para a Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Imagem de Nossa Senhora da Penha é transportada durante a Romaria das Famílias
Imagem de Nossa Senhora da Penha é transportada durante a Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Emocionada, fiel ajoelha durante passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha
Emocionada, fiel ajoelha durante passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha Crédito: Fernando Madeira
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Passagem da Romaria das Famílias na Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória
Passagem da Romaria das Famílias na Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória Crédito: Fernando Madeira
Imagem de Nossa Senhora da Penha é transportada durante a Romaria das Famílias
Imagem de Nossa Senhora da Penha é transportada durante a Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Imagem de Nossa Senhora da Penha é transportada durante a Romaria das Famílias, com o Convento da Penha ao fundo
Imagem de Nossa Senhora da Penha é transportada durante a Romaria das Famílias, com o Convento da Penha ao fundo Crédito: Fernando Madeira
Convento da Penha iluminado para a Festa da Penha
Convento da Penha iluminado para a Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Fiéis observam a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiéis observam a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Imagem de Nossa Senhora da Penha
Imagem de Nossa Senhora da Penha Crédito: Fernando Madeira
A Romaria parou em frente a hospitais para uma prece em favor dos enfermos
Imagem de Nossa Senhora da Penha Crédito: Fernando Madeira
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
A Romaria parou em frente ao Hospital São Lucas para uma prece em favor dos enfermos
A Romaria parou em frente ao Hospital São Lucas para uma prece em favor dos enfermos Crédito: Fernando Madeira
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
A Romaria parou em frente ao Hospital São Lucas para uma prece em favor dos enfermos
A Romaria parou em frente ao Hospital São Lucas para uma prece em favor dos enfermos Crédito: Fernando Madeira
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Bombeiro participa de oração em frente a hospital durante a Romaria das Famílias
Bombeiro participa de oração em frente a hospital durante a Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha durante a Romaria das Famílias
Passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha durante a Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha durante a Romaria das Famílias
Passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha durante a Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha durante a Romaria das Famílias
Passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha durante a Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Mãe se emociona durante passagem da Romaria das Famílias
Mãe se emociona durante passagem da Romaria das Famílias Crédito: Fernando Madeira
Fiéis observam a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiéis observam a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha
Fiel observa a passagem da Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Fiel exibe figura de Nossa Senhora da Penha confeccionada em crochê
Fiel exibe figura de Nossa Senhora da Penha confeccionada em crochê Crédito: Fernando Madeira

LEIA MAIS SOBRE A FESTA DA PENHA

Tour pelo Convento: conheça a casa de Nossa Senhora da Penha

Drone, noivado surpresa e 1º encontro: 4 histórias movidas pela devoção

Arquidiocese lança campanha Paz e Pão na Missa de Encerramento

Capixabas relatam experiências de fé e milagre com Nossa Senhora da Penha

Conectada à fé, nova geração mantém viva a devoção à padroeira do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Espírito Santo Festa da Penha Grande Vitória religião Nossa Senhora da Penha Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026
Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados