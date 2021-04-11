Festa da Penha 2021: veja fotos da Romaria das Famílias

Na noite deste sábado (10), a imagem de Nossa Senhora da Penha deixou o Convento da Penha, em Vila Velha, atravessou a Terceira Ponte e percorreu as ruas por cerca de três horas, na chamada Romaria das Famílias. Pelo segundo ano seguido, a celebração aconteceu de maneira virtual, devido à pandemia do novo coronavírus.
Apesar da ausência física de centenas de fiéis que costumavam ir atrás da imagem da Padroeira do Espírito Santo, o evento serviu para reavivar a fé dos devotos. Pelas lentes do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, é possível testemunhar momentos de emoção e devoção. Todo o percurso de Nossa Senhora da Penha foi transmitido pela página especial da Festa da Penha, em A Gazeta. Para rever como foi a Romaria das Famílias, basta clicar aqui.