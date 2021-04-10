Arquidiocese lança campanha Paz e Pão na Missa de Encerramento

Arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Frei Dario Campos, conduzirá a missa de encerramento do Oitavário Crédito: Divulgação/Danilo Luca Ferreira Martins

Segundo informações da Arquidiocese, o trabalho solidário integra a Campanha Permanente contra a Fome e pela Inclusão Social, que tem três eixos: ações imediatas de enfrentamento, apoio à implementação de políticas públicas de maior alcance social, e formação e espiritualidade.

O objetivo é que os doadores possam se comprometer durante um ano em oferecer uma quantia fixa para ajudar as famílias mais necessitadas cadastradas pela instituição, que estão passando ainda mais dificuldades com o agravamento da pandemia.

“A campanha pretende ser permanente, para que aconteça a transformação dessa realidade. É uma meta a ser alcançada no longo prazo, que não se limita à coleta de distribuição de alimentos, mas também tem por intuito a promoção da ação social”, afirma padre Kelder Brandão, vigário episcopal para a Ação Social, Política e Ecumênica.

Cartaz da campanha Paz e Pão Crédito: Arquidiocese de Vitória

O pároco fez o pré-lançamento da Campanha Paz e Pão na última quinta-feira (8), no programa “Salve Mãe das Alegrias”, parte da programação oficial da Festa da Penha. Painéis digitais, outdoor, folder e posts nas redes sociais das áreas pastorais e paróquias foram elaborados para engajar os católicos.

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