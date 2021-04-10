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Festa da Penha 2021

Arquidiocese lança campanha Paz e Pão na Missa de Encerramento

Veja como contribuir com o projeto contra a fome. Celebração tem transmissão ao vivo pela TV Gazeta e pelo G1 ES, a partir das 17 horas

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 15:00

Publicado em 

10 abr 2021 às 15:00
Arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Frei Dario Campos, conduzirá a missa de encerramento do Oitavário.
Arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Frei Dario Campos, conduzirá a missa de encerramento do Oitavário Crédito: Divulgação/Danilo Luca Ferreira Martins
A Arquidiocese de Vitória lança na segunda-feira (12), na Missa de Encerramento da Festa da Penha, a Campanha Paz e Pão. A celebração, que vai ser comandada pelo arcebispo Dom Dario Campos, tem transmissão ao vivo a partir das 17 horas pela TV Gazeta e pelo G1 ES.
Segundo informações da Arquidiocese, o trabalho solidário integra a Campanha Permanente contra a Fome e pela Inclusão Social, que tem três eixos: ações imediatas de enfrentamento, apoio à implementação de políticas públicas de maior alcance social, e formação e espiritualidade.
O objetivo é que os doadores possam se comprometer durante um ano em oferecer uma quantia fixa para ajudar as famílias mais necessitadas cadastradas pela instituição, que estão passando ainda mais dificuldades com o agravamento da pandemia.
“A campanha pretende ser permanente, para que aconteça a transformação dessa realidade. É uma meta a ser alcançada no longo prazo, que não se limita à coleta de distribuição de alimentos, mas também tem por intuito a promoção da ação social”, afirma padre Kelder Brandão, vigário episcopal para a Ação Social, Política e Ecumênica.
Cartaz da campanha
Cartaz da campanha Paz e Pão Crédito: Arquidiocese de Vitória
O pároco fez o pré-lançamento da Campanha Paz e Pão na última quinta-feira (8), no programa “Salve Mãe das Alegrias”, parte da programação oficial da Festa da Penha. Painéis digitais, outdoor, folder e posts nas redes sociais das áreas pastorais e paróquias foram elaborados para engajar os católicos.

VEJA COMO CONTRIBUIR

  • Depósito bancário
  • Titular: Mitra Arquidiocesana de Vitória
  • Banestes. Ag. 104. Conta-corrente: 32.054.793. CNPJ: 27.054.162/0001-69.
No site da Arquidiocese de Vitória há também todos os meios disponíveis, incluindo QR codes, para contribuir.

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