Festa da Penha de A a Z: tudo o que você precisa saber para participar

Começou o maior evento religioso do Espírito Santo e o terceiro mais importante do país. Com o selo da interatividade, a Festa da Penha 2021 repete o formato virtual da edição anterior, sem a presença dos devotos da padroeira do Estado. Confira tudo o que você precisa saber para participar das programações pelas redes sociais, num manual de A a Z.
Z – Zap para participar
Estamos no mês da Festa da Penha, que chega à 451ª edição. O evento começa neste domingo (dia 4) e vai até dia 12, com o tema “Vosso olhar a nos volveis”. Tudo sobre a programação, além de relatos de fé e devoção, você confere na página especial em A Gazeta.
É uma das partes da programação matinal. De segunda (5) a sexta (9), às 6 horas, na TV Gazeta, um padre levará a palavra de conforto aos fiéis. Serão 45 segundos diários de reflexão.
Vai receber a missa das 16 horas. Em razão da pandemia, a presença dos fiéis está vetada em todas as celebrações do evento, tanto no local quanto no santuário.
A Gazeta tem trazido testemunho dos fiéis. Na página da Festa da Penha, é possível acompanhar casos como o de Tainá Xavier, que se curou da Covid após ficar 15 dias na UTI.
É o nome que a Igreja Católica dá à Santa Ceia. A palavra significa “ação de graças”, e a cerimônia é considerada a parte mais importante da missa. Por causa da pandemia, os frades franciscanos estão promovendo a Eucaristia on-line. Uma das mídias digitais que transmitem a celebração é o YouTube do Convento.
Um filtro temático estará à disposição para o público fazer aquele Story engajado. Para obtê-lo, é só acessar o Instagram do Convento. Fique de olho nas instruções que serão postadas. Já os stickers para apps de mensagens estão sendo divulgados nos grupos de devotos.
O portal de notícias G1 ES, a Rádio Gazeta FM (97.1) e a TV Gazeta vão transmitir a tradicional Missa de Encerramento, no dia 12 de abril, para todo o Estado, às 17 horas. Os fiéis podem assistir às Missas do Oitavário pelo site e pelo Facebook de A Gazeta. A programação também pode ser acompanhada pelas redes sociais do Convento, (Facebook, YouTube e Instagram).
Foram lançadas pela organização para serem usadas nas plataformas a fim de destacar as postagens sobre a Festa da Penha. São elas: #conectadosnafé e #festadapenha2021, além de #JuntosNaFé.
Pelo telefone (27) 99731-9450, é possível ter acesso a um canal informativo com flashes diários sobre a Festa da Penha, assim como ao link da programação ao vivo.
Série de conteúdos de A Gazeta também traz o testemunho dos jovens nas dioceses, como o amor à flor na pele pelo Convento em forma de tatuagem e o olhar das crianças sobre quem é Nossa Senhora da Penha.
É o conjunto dos elementos e práticas que constituem o culto religioso. A Igreja Católica vem estimulando a liturgia diária on-line, com textos bíblicos e calendário de leitura no site da CNBB.
Já está disponível. O usuário deverá acessar o seu perfil no Facebook, clicar em “Editar” e, em seguida, em “Adicionar tema”. Depois, procurar por “Festa da Penha 2021”, selecionar e atualizar. A foto vai ser mudada.
É o outro nome da padroeira do Estado. As sete alegrias são temas incluídos nas homilias do Oitavário. São eles: anunciação; visita à prima Isabel; nascimento de Cristo; adoração dos Reis Magos; encontro do Menino Jesus no Templo; ressurreição; assunção e coroação como rainha dos céus e da terra.
É o formato incluído na celebração da Festa da Penha (oito dias de missas + um para a missa de encerramento, na segunda-feira, 12). Todos os dias, as missas do Oitavário poderão ser acompanhadas ao vivo na página especial da Festa da Penha, no site A Gazeta e no Facebook de A Gazeta. As missas dos domingos (4 e 11) e de sábado (10) serão transmitidas às 16h. Já as de segunda a sexta (5 a 9) serão transmitidas às 20h. Acesse e confira os temas das missas que serão transmitidas.
Assim como em 2020, vai trazer atrações musicais, reflexões e interações com o público. Será nas redes sociais do Convento. Domingo (4): 15 horas; segunda a sexta (exceto sábado), às 18h; segunda (12), às 14h30. O programa vai ser transmitido de um estúdio com vista para o Convento e a Baía de Vitória.
Quer testar seus conhecimentos sobre a história do Convento e o evento? Acesse o nosso conteúdo especial.
Acontecerá no dia 10 (sábado que vem), a partir das 19h. A procissão sobre rodas pelas ruas da Grande Vitória, restrita aos carros da organização, substitui pelo segundo ano consecutivo a Romaria dos Homens. Haverá transmissão on-line em A Gazeta e no Facebook de A Gazeta.
Assim como no ano passado, é um dos destaques. Tem 120 mil lâmpadas e 15 metros de altura. A imagem de N.S da Penha está montada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória. A organização recomenda não ir ao local e acompanhar as imagens da escultura que estão sendo publicadas nas redes sociais do Convento e na imprensa.
Está de volta à Festa da Penha, depois de não ter sido erguido na edição passada. Devido às restrições, por conta da pandemia, foi utilizada a mesma estrutura de 2019, com apenas algumas diferenciações para marcar a 451ª edição da Festa da Penha. Ela é produzida em peças de EVA e possui cerca de 5 mil pérolas.
Será obrigatório para quem quiser subir ao Convento para visitar, mas a recomendação da Fraternidade Franciscana para o público é que se mantenha em casa. As missas não poderão ser assistidas.
No site do Convento da Penha, o internauta poderá “acender” uma vela virtual e escrever suas intenções. Ao longo da programação da Festa da Penha, os apresentadores e celebrantes farão orações pedindo para que Nossa Senhora interceda pelas intenções.
Medidas sanitárias foram adotadas pelo Convento para impedir o contágio do novo coronavírus. Automóveis não poderão subir a ladeira. Só entram pessoas a pé ou em vans no local. O Convento permanecerá aberto de segunda a sábado, das 7h às 12h, e aos domingos, das 10h às 16h. São obrigatórios, além da máscara, álcool 70% (ou em gel) e o distanciamento seguro.
Quer ver sua foto nos murais virtuais da festa ou enviar mensagens? O WhatsApp da organização é: (27) 99731-9450.