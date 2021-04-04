Festa da Penha de A a Z: tudo o que você precisa saber para participar

Z – Zap para participar

Estamos no mês da Festa da Penha, que chega à 451ª edição. O evento começa neste domingo (dia 4) e vai até dia 12, com o tema “Vosso olhar a nos volveis”. Tudo sobre a programação, além de relatos de fé e devoção, você confere na página especial em A Gazeta

É uma das partes da programação matinal. De segunda (5) a sexta (9), às 6 horas, na TV Gazeta, um padre levará a palavra de conforto aos fiéis. Serão 45 segundos diários de reflexão.

Vai receber a missa das 16 horas. Em razão da pandemia, a presença dos fiéis está vetada em todas as celebrações do evento, tanto no local quanto no santuário.

É o nome que a Igreja Católica dá à Santa Ceia. A palavra significa “ação de graças”, e a cerimônia é considerada a parte mais importante da missa. Por causa da pandemia, os frades franciscanos estão promovendo a Eucaristia on-line. Uma das mídias digitais que transmitem a celebração é o YouTube do Convento

Um filtro temático estará à disposição para o público fazer aquele Story engajado. Para obtê-lo, é só acessar o Instagram do Convento . Fique de olho nas instruções que serão postadas. Já os stickers para apps de mensagens estão sendo divulgados nos grupos de devotos.

Foram lançadas pela organização para serem usadas nas plataformas a fim de destacar as postagens sobre a Festa da Penha. São elas: #conectadosnafé e #festadapenha2021, além de #JuntosNaFé.

Pelo telefone (27) 99731-9450, é possível ter acesso a um canal informativo com flashes diários sobre a Festa da Penha , assim como ao link da programação ao vivo.

É o conjunto dos elementos e práticas que constituem o culto religioso. A Igreja Católica vem estimulando a liturgia diária on-line , com textos bíblicos e calendário de leitura no site da CNBB.

Já está disponível. O usuário deverá acessar o seu perfil no Facebook, clicar em “Editar” e, em seguida, em “Adicionar tema”. Depois, procurar por “Festa da Penha 2021”, selecionar e atualizar. A foto vai ser mudada.

É o outro nome da padroeira do Estado. As sete alegrias são temas incluídos nas homilias do Oitavário. São eles: anunciação; visita à prima Isabel; nascimento de Cristo; adoração dos Reis Magos; encontro do Menino Jesus no Templo; ressurreição; assunção e coroação como rainha dos céus e da terra.

Assim como em 2020, vai trazer atrações musicais, reflexões e interações com o público. Será nas redes sociais do Convento. Domingo (4): 15 horas; segunda a sexta (exceto sábado), às 18h; segunda (12), às 14h30. O programa vai ser transmitido de um estúdio com vista para o Convento e a Baía de Vitória.

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Assim como no ano passado, é um dos destaques. Tem 120 mil lâmpadas e 15 metros de altura. A imagem de N.S da Penha está montada na Praça do Papa , na Enseada do Suá, Vitória. A organização recomenda não ir ao local e acompanhar as imagens da escultura que estão sendo publicadas nas redes sociais do Convento e na imprensa.

Está de volta à Festa da Penha , depois de não ter sido erguido na edição passada. Devido às restrições, por conta da pandemia, foi utilizada a mesma estrutura de 2019, com apenas algumas diferenciações para marcar a 451ª edição da Festa da Penha. Ela é produzida em peças de EVA e possui cerca de 5 mil pérolas.

Será obrigatório para quem quiser subir ao Convento para visitar, mas a recomendação da Fraternidade Franciscana para o público é que se mantenha em casa. As missas não poderão ser assistidas.

No site do Convento da Penha , o internauta poderá “acender” uma vela virtual e escrever suas intenções. Ao longo da programação da Festa da Penha, os apresentadores e celebrantes farão orações pedindo para que Nossa Senhora interceda pelas intenções.

Medidas sanitárias foram adotadas pelo Convento para impedir o contágio do novo coronavírus. Automóveis não poderão subir a ladeira. Só entram pessoas a pé ou em vans no local. O Convento permanecerá aberto de segunda a sábado, das 7h às 12h, e aos domingos, das 10h às 16h. São obrigatórios, além da máscara, álcool 70% (ou em gel) e o distanciamento seguro.