A Gazeta vai transmitir Missas do Oitavário. Veja como assistir

Devota durante missa de abertura do Oitavário da Penha antes da pandemia - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto da Silva - GZ

No próximo domingo (4), dia da Páscoa, tem início a Festa da Penha, que neste ano acontecerá de forma totalmente on-line em função da pandemia da Está chegando o momento em que milhares de pessoas se reúnem para manifestar sua fé e devoção à Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo.que neste ano acontecerá de forma totalmente on-line em função da pandemia da Covid-19

acompanhar os oito dias de missa em tempo real, tanto no site quanto no Facebook de A Gazeta. As transmissões serão às 16h nos domingos (4 e 11) e no sábado (10). Já de segunda a sexta-feira (5 a 9), o Oitavário será transmitido às 20h. E para que os fiéis não percam nenhum detalhe do maior evento religioso do Espírito Santo, os veículos da Rede Gazeta transmitirão ao vivo os principais eventos da programação, a começar pelo Oitavário. De domingo (4) a domingo (11) os devotos de Nossa Senhora poderãoAs transmissões serão às 16h nos domingos (4 e 11) e no sábado (10). Já de segunda a sexta-feira (5 a 9), o Oitavário será transmitido às 20h.

Os tradicionais Oitavários da Festa da Penha serão transmitidos diariamente em A Gazeta pelo site e Facebook Crédito: Divulgação/Danilo Luca Ferreira Martins

Ao longo dos nove dias da festa, que chega aos seus 451 anos em 2021, estão previstas cerca de 50 horas de programação. Por meio do site e do Facebook de A Gazeta também será possível acompanhar toda a Romaria das Famílias, que acontecerá no dia 10 de abril. Durante três horas, a imagem de Nossa Senhora percorrerá as ruas da Grande Vitória.

Transmissão pela TV Gazeta

Já pela televisão, os devotos acompanharão não só a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha, que acontecerá no dia 12 de abril (segunda-feira), às 17 horas, com transmissão ao vivo da TV Gazeta e do G1 Espírito Santo, como também a visita da imagem de Nossa Senhora ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, no dia 10. Desde o início da pandemia, a unidade, localizada na Serra, tornou-se referência no tratamento dos pacientes da Covid-19

Dom Dario Campos conduziu a missa de encerramento da Festa da Penha 2020 Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins

É por meio das telas da TV Gazeta que os devotos também poderão acompanhar a inauguração da iluminação da santa na Praça do Papa , em Vitória, no próximo sábado (3), um dia antes de a Festa da Penha começar oficialmente. O momento será transmitido ao vivo no ESTV 2ª edição.

A editora-chefe da redação de A Gazeta, Elaine Silva, pontua que o fato de não poder estar juntos presencialmente não tira a devoção dos romeiros de Nossa Senhora. Neste ano, pela segunda vez, todos estarão unidos por meio da internet.

“No ano passado, a Rede Gazeta deu uma contribuição social emocionante à história da Festa da Penha , aproximando, por meio da tecnologia, os devotos que não podiam se encontrar. E neste ano não será diferente. Nosso compromisso é unir o povo capixaba novamente numa corrente de fé em torno de Nossa Senhora da Penha, para pedir pela saúde de todos, pelo fim da pandemia que nos assola. A intenção é levar a festa para dentro da casa das pessoas, para onde o capixaba estiver. Convido todos a acompanharem esse momento de fé que nos une em oração à Nossa Senhora”, disse.

Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento da Penha, acredita que, mais uma vez, os devotos farão história, participando e interagindo ainda que de dentro de suas casas. “É um momento que precisamos de oração e de um olhar cauteloso para com nós mesmos e nossos irmãos. Acreditamos no desejo do capixaba em manifestar seu carinho à padroeira do Estado”.

Participação de artistas

Programa Salve Mãe das Alegrias, que foi ao ar pela primeira vez no ano passado e este ano acontecerá em um novo estúdio. De acordo com os organizadores da Festa da Penha , a ideia é que este ano os devotos possam participar e interagir durante os eventos. Além das missas e terços, haverá também oque foi ao ar pela primeira vez no ano passado e este ano acontecerá em um novo estúdio.

O programa, que acontecerá todos os dias e será transmitido pelas redes sociais do Convento, contará com a participação de artistas católicos e também de outras vertentes musicais, como pop, samba e MPB. Um dos artistas convidados é o instrumentista Elias Belmiro. Já a banda sertaneja católica Fé Maior irá encerrar as atrações na segunda, dia 12.

Convento da Penha vazio devido à pandemia do novo coronavìrus Crédito: Ricardo Medeiros

SAIBA COMO ACOMPANHAR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA

Missas do Oitavário: serão transmitidas ao vivo no serão transmitidas ao vivo no site e no Facebook de A Gazeta às 16h, nos domingos (4 e 11) e no sábado (10). De segunda a sexta (5 a 9), a transmissão será às 20h.

Romaria das Famílias (10 de abril, às 20h): será transmitida ao vivo no (10 de abril, às 20h): será transmitida ao vivo no site e no Facebook de A Gazeta.

Missa de Encerramento (12 de abril, às 17h): o evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado e pelo portal (12 de abril, às 17h): o evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado e pelo portal G1 ES

A programação pode ser acompanhada pela página especial www.agazeta.com.br/festadapenha , que traz todas as informações sobre o maior evento religioso do Espírito Santo e também histórias de fé e devoção à Nossa Senhora da Penha.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FESTA DA PENHA

DOMINGO - 04 de abril

12h - Terço/Consagração



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias



16h – Missa de Abertura do Oitavário (Fraternidade Franciscana)



SEGUNDA - 05 de abril



06h – Bênção do dia (TV Gazeta)



12h - Terço/Consagração



16h – Missa Segundo Dia Oitavário – (Pe. Anderson Teixeira, área pastoral Vila Velha)



18h – Programa Salve Mãe das Alegrias – participação do instrumentista Elias Belmiro



20h – Missa Segundo Dia Oitavário (Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bispo da Diocese São Mateus)



TERÇA - 06 de abril



06h – Bênção do dia (TV Gazeta)



12h - Terço/Consagração



16h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Pe. Ronaldo e Pe. Hadeleon, área pastoral Cariacica-Viana)



18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Manfredo



20h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Dom Luiz Fernando Lisboa – bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)



QUARTA - 07 de abril



06h – Bênção do dia (TV Gazeta)



12h - Terço/Consagração



16h – Missa Quarto Dia Oitavário - (Pe. Hermindo e Pe. Pierre, área pastoral Benevente)



18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Diego Lyra



20h – Missa Quarto Dia Oitavário (Dom Décio, bispo emérito da diocese de Colatina)



QUINTA - 08 de abril



06h – Bênção do dia (TV Gazeta)



12h - Terço/Consagração



16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)



18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Rafael Morais



20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)



SEXTA - 09 de abril



06h – Bênção do dia (TV Gazeta)



12h - Terço/Consagração



16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)



18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer



20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)



SÁBADO - 10 de abril



12h - Terço/Consagração



14h - Programa Salve Mãe das Alegrias



16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)



20h – Romaria das Famílias



DOMINGO - 11 de abril



12h - Terço/Consagração



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste



16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)

