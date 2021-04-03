Confira os temas das Missas do Oitavário que serão transmitidas por A Gazeta

Convento da Penha Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta

As transmissões serão às 16h nos domingos (4 e 11) e no sábado (10). Já de segunda a sexta-feira (5 a 9), o Oitavário será transmitido às 20h.

As bênçãos matinais, às 6h, poderão ser acompanhadas pela TV Gazeta. A missa de encerramento, que acontecerá às 17h do dia 12, será transmitida pelos veículos da Rede Gazeta: TV Gazeta, Portal G1 Espírito Santo e rádio Gazeta FM (97.1).

TEMA DAS MISSAS

A Festa da Penha 2021 terá como tema o trecho da oração Salve a Rainha: "Vosso olhar a nós volvei". As missas vão abordar diferentes lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.

Veja abaixo os temas que serão tratados em cada dia da festa:

Domingo (4 de abril): No dia que abre a Festa da Penha, o tema da missa será "Olhar de fé e esperança". Mesmo diante de um cenário onde a morte se apresentara repleta de violência e injustiça, Maria torna-se capaz de erguer o olhar para o céu mantendo-se firme na esperança. A celebração vai trazer a seguinte reflexão: apesar das incertezas e inseguranças, nossa oração tem sido sinal de manifestação da confiança absoluta em Deus?

Segunda-feira (5 de abril): O tema será "Olhar comprometido com a transformação da realidade". O objetivo é refletir de que maneira nos sentimos corresponsáveis em socorrer o outro em sua dor e como fazer a nossa parte para aliviar os sofrimentos que o afligem.

Terça-feira (6 de abril): O tema será "Olhar compassivo". Durante a celebração, será abordado até que ponto deixamo-nos inspirar por Jesus e Maria no exercício da compaixão.

Quarta-feira (7 de abril): O tema será "Olhar de cuidado e atenção". Na ocasião, os fiéis serão convidados a pensar se o cuidado com a natureza e com nossa Casa Comum está presente em nossas preocupações para o pós-pandemia.

Quinta-feira (8 de abril): "Olhar de conversão" será o tema da missa. Maria, mãe de Jesus, sempre se colocou numa postura de escuta e diálogo, aprendendo com os fatos e com as pessoas. Ela manteve seu coração aberto a um discernimento constante em torno de sua missão de Mãe e da missão do Seu Filho. Diante disso, a reflexão será: nós, enquanto humanidade, também temos conseguido aprender dos fatos para nos tornarmos humanamente melhores?

Sexta-feira (9 de abril): A missa vai tratar do "Olhar missionário" e fazer a seguinte reflexão: a intensa experiência da pandemia foi capaz de nos tornar mais dispostos e disponíveis à missão enquanto serviço ao Reino de Deus?

Sábado (10 de abril): O dia terá como tema "Olhar de reencontro". O objetivo é parar para pensar sobre como estamos nos preparando para saborear a alegria do reencontro, o retorno em romaria à casa da Mãe do povo capixaba.

Domingo (11 de abril): O tema será "Olhar de recomeço". Que sinais de vida e ressureição tivemos a oportunidade de experimentar durante este tempo de pandemia? Como temos reagido diante de assumir os muitos recomeços que este tempo nos propõe? Estas serão algumas reflexões para o momento.

Segunda-feira (12 de abril): Encerramento da Festa da Penha de 2021, com o tema "Olhar de Festa e de Alegria".

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Convento da Penha, que faz 451 anos de história em 2021, preparou mais de 50 horas de programação interativa que incluem missas, orações e canais abertos de conversa com o público e apresentação de artistas locais. A organização da festa, tradicional para muitos capixabas, precisou de reinventar e apostar nas plataformas virtuais no ano passado, proposta que foi mantida nesse ano devido ao agravamento da crise sanitária.

Para o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, a mudança de formato também trouxe pontos positivos. "Acho que nunca deixaremos de transmitir ao vivo, o mundo virtual possibilitou a interação de capixabas em todo mundo", aponta.

Veja a programação completa. Em negrito estão as missas que serão transmitidas pela página especial do site A Gazeta.

DOMINGO - 04 DE ABRIL

12h - Terço/Consagração

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias



16h – Missa de Abertura do Oitavário (Fraternidade Franciscana)



SEGUNDA - 05 DE ABRIL

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração



16h – Missa Segundo Dia Oitavário – (Pe. Anderson Teixeira, área pastoral Vila Velha)



18h – Programa Salve Mãe das Alegrias – participação do instrumentista Elias Belmiro



20h – Missa Segundo Dia Oitavário (Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bispo da Diocese São Mateus)



TERÇA- 06 DE ABRIL

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Pe. Ronaldo e Pe. Hadeleon, área pastoral Cariacica-Viana)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Manfredo

20h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Dom Luiz Fernando Lisboa – bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)

QUARTA - 07 DE ABRIL

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Quarto Dia Oitavário - (Pe. Hermindo e Pe. Pierre, área pastoral Benevente)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Diego Lyra

20h – Missa Quarto Dia Oitavário (Dom Décio, bispo emérito da diocese de Colatina)

QUINTA- 08 DE ABRIL

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Rafael Morais

20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)

SEXTA- 09 DE ABRIL

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer

20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)

SÁBADO - 10 DE ABRIL

12h - Terço/Consagração

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias

16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)

20h – Romaria das Famílias

DOMINGO - 11 DE ABRIL

12h - Terço/Consagração

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste

16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)

SEGUNDA- 12 DE ABRIL