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Luana Piovani critica Virginia, fala dos filhos dela, e influenciadora promete processo

Virginia chora na web e recebe apoio de Zé Felipe: 'Não estou aguentando mais'

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 11:04

Virginia postou vídeo chorando após Luana Piovani afirmar que 'maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos' por divulgar bets
Virginia postou vídeo chorando após Luana Piovani afirmar que 'maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos' por divulgar bets Reprodução Instagram

Mais um capítulo da conturbada relação online entre Luana Piovani e Virginia Fonseca. A atriz voltou a criticar as publicidades de jogos que a influenciadora faz. Piovani sugeriu que uma "maldição colará e resvalará nos filhos" dela, o que levou Virginia a prometer um processo.

Em uma publicação nos stories, Luana publicou o trecho de um vídeo de uma mulher falando sobre uma perda. Nele, marcou Virginia e escreveu: "a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado".

A publicação nos stories rapidamente tomou as redes sociais e causou a ira da influenciadora. Primeiro, Virginia publicou uma mensagem dirigida a Luana.

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