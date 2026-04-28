Luana Piovani critica Virginia, fala dos filhos dela, e influenciadora promete processo

Mais um capítulo da conturbada relação online entre Luana Piovani e Virginia Fonseca. A atriz voltou a criticar as publicidades de jogos que a influenciadora faz. Piovani sugeriu que uma "maldição colará e resvalará nos filhos" dela, o que levou Virginia a prometer um processo.





Em uma publicação nos stories, Luana publicou o trecho de um vídeo de uma mulher falando sobre uma perda. Nele, marcou Virginia e escreveu: "a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado".