Terço Gigante é erguido no Convento na véspera da Festa da Penha

Terço Gigante levantado entre as palmeiras do Campinho tem estrutura feita em EVA e 5 mil pérolas Crédito: Carlos Alberto Silva

O Terço Gigante da Festa da Penha foi instalado neste Sábado de Aleluia (3) no campinho do Convento, em Vila Velha, retomando uma tradição que chega aos 23 anos. A peça erguida entre duas palmeiras é a mesma da que foi levantada em 2019.

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“O terço que seria erguido está praticamente pronto, mas demandava uma mão de obra e um tempo de montagem maior. Por isso, decidimos usar o de 2019. Se Deus quiser, no ano que vem, vamos ter uma festa presencial muito emocionante. Temos uma Mãe que zela por nós”, disse o idealizador do projeto, o médico Osmar Sales, que chegou a dar entrevista há cerca de três semanas para A Gazeta falando sobre os planos de se levantar um monumento totalmente inédito.

A estrutura erguida sofreu apenas algumas diferenciações para marcar a 451ª edição da Festa da Penha, que começa neste domingo (4) e vai até dia 12. Ela é produzida em peças de EVA e possui cerca de 5 mil pérolas. Em 2020, o terço não foi instalado em razão do início da pandemia.

“Este é um momento de fé, apesar de todas as perdas e sofrimentos que tantos estão enfrentando. Estamos olhando para o Convento agora, com o terço, para pedir, através dele, em nossas orações de pai-nosso e ave-maria, que nossa fé seja fortalecida e que Deus nos acolha em Sua misericórdia. Esse é o sentido de instalarmos o terço este ano, seguindo todos os protocolos sanitários, com máscaras, álcool em gel e distanciamento”, finaliza Osmar.

Terço gigante na Festa da Penha 2021

SANTA ILUMINADA

Nesta noite de sábado (3), também será acesa a imagem de Nossa Senhora da Penha Iluminada, na Praça do Papa. Produzida com cerca de 120 mil lâmpadas, em que cada uma representa uma ave-maria. A estrutura, de 15 metros de altura, ficará exposta durante toda a Festa da Penha, até o dia 12 de abril.

O evento religioso terá mais de 50 horas de programação com missas, orações e canais abertos de conversa com o público, além da presença de artistas locais dentro do Programa Salve Mãe das Alegrias. Grande parte da festa será transmitida pela Rede Gazeta e pelas redes sociais do Convento da Penha, incluindo a Romaria das Famílias, no próximo sábado, o Oitavário e a Missa de Encerramento.