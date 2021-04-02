Aprenda a rezar o terço em homenagem a Maria, mãe de Jesus; Veja vídeo

O terço é um dos rituais da fé católica, que consiste em intercalar orações de Pai Nosso e Ave Maria. Tirar um tempo para fazer as orações, é uma prova de devoção e leva os fiéis a uma maior ligação com Deus e Nossa Senhora.
Para o frei Paulo Roberto Oliveira, guardião do Convento da Penha, rezar o Rosário é como oferecer um buquê de rosas em homenagem a Maria, mãe de Jesus. "São 150 rosas que oferecemos a ela em sinal de amor e devoção", aponta. Entre as orações, são recitados os mistérios de Maria, dependendo do dia da semana em que se está rezando. Confira abaixo a divisão:
- Os mistérios gozosos devem ser recitados às segundas e sábados
- Os mistérios dolorosos às terças e sextas
- Os mistérios luminosos às quintas-feiras
- Os mistérios gloriosos às quartas e domingos
Mistérios gozosos:
- A anunciação à Nossa Senhora
- A visitação à Santa Isabel
- O nascimento de nosso Senhor
- A apresentação do Menino
- A perda no Templo
Mistérios dolorosos:
- A agonia de Jesus
- A flagelação do Senhor
- A coroação de espinhos
- Jesus carregando a cruz
- A morte do nosso Senhor
Mistérios gloriosos:
- A ressurreição de Jesus
- A ascensão do Senhor
- O envio do Espírito Santo
- A assunção de Maria
- A coroação de Nossa Senhora
Mistérios luminosos:
- O batismo de Jesus
- A autorrevelação de Jesus no casamento em Caná
- O anúncio do reino de Deus
- A transfiguração
- A instituição da Eucaristia
ORAÇÕES
A ideia é refletir sobre o mistério recitado enquanto se está rezando as orações de Ave Maria. Também são recitados o Credo, Pai Nosso, o Glória ao Pai e, ao final do tempo de oração, uma Salve Rainha. Veja cada oração:
Credo: Ceio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos; creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Pai Nosso: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Glória ao Pai: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Salve Rainha: Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.