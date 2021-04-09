Devota doa 25 mil lanches em romaria após cura de câncer

Angélica (terceira da esquerda para a direita no primeiro plano) com a turma engajada na campanha. Crédito: Arquivo Pessoal

A fé da secretária Maria Angelica Freire Cordeiro, de 54 anos, não adoece. Vítima de dois tipos de câncer num período de 10 anos, a devota da padroeira do Estado nutriu a perseverança ao longo desse tempo distribuindo comida e bebida para saciar fome e sede dos participantes da Romaria dos Homens . A campanha de arrecadação ganhou uma dimensão tão grande e inesperada que, por questões de logística, começava três meses antes da Festa da Penha e, no dia, chegava a fornecer 25 mil lanches.

Esta história tem início com a cura do primeiro tumor na mama. Era 2008, e Angélica tinha perdido recentemente a sogra, que levava bolo e café para o filho, o marido da secretária, no caminho da procissão. Para não deixar o esposo com fome e seguir a tradição da familiar que morreu, ela tomou a missão por legado.

“Meu marido e o sobrinho faziam a refeição, mas sobrava muita coisa. A comida que restou eu tive muita dificuldade em distribuir. Os romeiros pensavam que eu iria cobrar algo, não achavam que era de graça. Foi nesse dia que decidi: para agradecer pela cura do câncer que descobri em 2007, vou oferecer os alimentos para os fiéis e montar um ponto de apoio na Glória (rota da caminhada)”, lembra.

Maria Angélica Freire Cordeiro diz que agradece a Deus por tudo que acontece em sua vida. Crédito: Arquivo Pessoal

Iniciava-se em 2009, na edição seguinte da Festa da Penha, um projeto que marca a vida dessa católica até hoje. A cada ano, a mobilização ganhava mais adeptos e contribuições. “A gente oferecia de tudo para os andarilhos: frutas, pães, bolos, água, sucos, cachorro-quente... Meu apartamento, de apenas 74 metros quadrados, ficava inabitável (risos) às vésperas. Vinham doações de todas as partes. Era algo surpreendente. Deus tinha me dado a cura. Eu precisava mostrar minha retribuição. Em 2016, batemos o nosso recorde e oferecemos 25 mil lanches, que precisaram ser transportados de caminhão. Quando montávamos o ponto de apoio, éramos surpreendidos com mais doações no local”, ressalta.

Mas o engajamento tão forte da secretária teve de ser interrompido. Em outubro de 2017, um outro câncer de mama acometeu Angelica, desta vez levando à metástase para o pulmão. Na Festa da Penha de 2018, ela já não participou ativamente. Deixou os trabalhos nas mãos de amigos para se cuidar. “Era um outro tipo de tumor, diferente do primeiro. As pessoas continuaram meu projeto, mas não naquela proporção que eu mantinha. Naquele ano, eu levei minha cadeirinha e fiquei acompanhando no ponto de apoio. Estava com a imunidade baixa, não poderia ter contato tão de perto com o público. A mesma coisa ocorreu em 2019. Já em 2020, a festa foi virtual.”

Equipe de voluntários em momento de união e agradecimento. Crédito: Arquivo Pessoal

Diante de tantas dificuldades, a devota não esmorece e diz ter uma fé inabalável em Nossa Senhora. “Agradeço pela minha cura de um câncer e pela resiliência ao aceitar um outro. A minha fé na Virgem da Penha é indestrutível. Coloquei tudo na mão de Deus pedindo a intercessão dela. O meu câncer é para o resto da vida. Não tem cura, tem controle, com o uso de medicação. Tive Covid-19 no ano passado de forma assintomática, descoberto apenas porque fiz um exame de rotina. Em tudo eu dou graças. Não tenho medo de nada.”

O depoimento de Angelica foi colhido por A Gazeta depois de ela ter preenchido um formulário que convidava os leitores a contar sua história de devoção. Veja abaixo alguns outros relatos de fé que foram enviados:

Beatriz Elias “Meu namorado estava com Covid. Ele é caminhoneiro e estava longe do Estado, passando muito mal, sem assistência médica. Clamei a Nossa Senhora da Penha e ela concedeu a graça da cura. Em dois dias, ele melhorou"

Aldenira Rosa Donardelli “Meu filho tinha 14 anos quando sofreu duas paradas respiratórias enquanto fazia natação. Ele tinha arritmia e não sabíamos. Precisou fazer uma cirurgia. Fiz uma promessa a Nossa Senhora da Penha que subiria todos os degraus do Convento de joelho se ela intercedesse junto comigo ao nosso Deus. A graça foi concedida. Hoje ele tem 24 anos de idade e é um atleta. Corre até 15 km por dia. Acredito na ciência, mas em primeiro lugar na fé!”

Cleuzimar Marques Silva “Tenho dois filhos. O mais novo, eu falo que foi criado no Campinho do Convento. Quando eu comecei a ajudar como voluntária, ele tinha 4 anos. O mais velho tem 12. Em 2021 faço 15 anos servindo como coordenadora da equipe de coleta e como ministra da Eucaristia. Foram feitas muitas amizades com os frades. Um deles se tornou da família. Quem serve no Convento uma vez depois não consegue se afastar. É um lugar que traz muita paz pra gente.”

FESTA DA PENHA 2021