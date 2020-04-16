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Tradição

O crescimento da Romaria dos Homens na Festa da Penha; confira vídeo

Imagens de arquivo mostram a procissão noturna dos fiéis que saem da Catedral de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 19:57

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 19:57

Crédito: Acervo Rede Gazeta/Bernardo Coutinho
A Romaria dos Homens é uma das mais tradicionais da Festa da Penha. O trajeto da procissão noturna tem início na Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da Capital, e segue pela Segunda Ponte até chegar no Parque da Prainha, em Vila Velha. Ao todo, são 14 quilômetros que os devotos caminham iluminando as ruas com velas e demonstrando a fé à Nossa Senhora da Penha com orações.
"A Romaria dos Homens tem seu início em 1955 e era diurna. Em 58 ela passa a ser noturna. No decorrer do tempo a romaria veio criando seu volume. No ano passado, se calculava em torno de 500 a 600 mil devotos."
Frei Pedro Oliveira -  

Confira abaixo o vídeo com a história desta tradição:

Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.

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