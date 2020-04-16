O crescimento da Romaria dos Homens na Festa da Penha; confira vídeo

A Romaria dos Homens é uma das mais tradicionais da Festa da Penha. O trajeto da procissão noturna tem início na Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da Capital, e segue pela Segunda Ponte até chegar no Parque da Prainha, em Vila Velha. Ao todo, são 14 quilômetros que os devotos caminham iluminando as ruas com velas e demonstrando a fé à Nossa Senhora da Penha com orações.