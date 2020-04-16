Homenagens aos idosos é uma das atrações desta quinta na Festa da Penha

Homenagem aos idosos que fizeram e fazem parte da história do maior evento religioso do Estado e entrevista com jovens devotos estão na programação desta quinta-feira (16) da Festa da Penha. Os espectadores poderão conferir tudo, em transmissão ao vivo a partir das 13 horas, no programa Salva Mãe das Alegrias, que também terá como atração cultural a banda ¼ de Coco, conhecida pelo repertório de forró pé de serra.
À noite, às 20h30, tem show do cantor Felipe Azevedo, da banda Like a Boss and Rock, que será exibido em live no Instagram da TV Gazeta como parte do Festival Amor e Esperança.
As missas deste quinto dia do Oitavário acontecem às 15 horas, no campinho, e às 19h30, na capela do Convento, em Vila Velha.
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.
Confira a programação completa
Quinta, dia 16
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Felipe Azevedo (Like a Boss Blues and Rock) no Instagram da TV Gazeta
Sexta, dia 17
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Instagram da TV Gazeta
Sábado, dia 18
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM )
17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
22h00 - Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Instagram da TV Gazeta
Domingo, dia 19
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e no G1/ES
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta