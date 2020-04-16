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Homenagens aos idosos é uma das atrações desta quinta na Festa da Penha

Quinto dia de programação também terá entrevista com jovens devotos, missas e apresentações musicais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 10:35

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 10:35

As missas do Oitavário entram em seu quinto dia, com celebrações no campinho (à tarde, foto) e na capela (à noite) do Convento
As missas do Oitavário entram em seu quinto dia, com celebrações no campinho (à tarde, foto) e na capela (à noite) do Convento Crédito: Divulgação
Homenagem aos idosos que fizeram e fazem parte da história do maior evento religioso do Estado e entrevista com jovens devotos estão na programação desta quinta-feira (16) da Festa da Penha. Os espectadores poderão conferir tudo, em transmissão ao vivo a partir das 13 horas, no programa Salva Mãe das Alegrias, que também terá como atração cultural a banda ¼ de Coco, conhecida pelo repertório de forró pé de serra.
À noite, às 20h30, tem show do cantor Felipe Azevedo, da banda Like a Boss and Rock, que será exibido em live no Instagram da TV Gazeta como parte do Festival Amor e Esperança.
Felipe Azevedo é o músico convidado desta noite no Festival Amor e Esperança, maratona de lives transmitida no Instagram da TV Gazeta
Felipe Azevedo é o músico convidado desta noite no Festival Amor e Esperança, maratona de lives transmitida no Instagram da TV Gazeta Crédito: Reprodução/Instagram
As missas deste quinto dia do Oitavário acontecem às 15 horas, no campinho, e às 19h30, na capela do Convento, em Vila Velha.
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.

Confira a programação completa

Quinta, dia 16
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no Canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Felipe Azevedo (Like a Boss Blues and Rock) no Instagram da TV Gazeta
A banda ¼ de Coco (forró) marca presença no programa Salve Mãe das Alegrias
A banda ¼ de Coco (forró) marca presença no programa Salve Mãe das Alegrias Crédito: Reprodução/Instagram
Sexta, dia 17
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Instagram da TV Gazeta
Sábado, dia 18
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM )
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Continuação do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
22h00 - Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Instagram da TV Gazeta
Domingo, dia 19
9h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar
15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e no G1/ES
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta

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