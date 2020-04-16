Homenagens aos idosos é uma das atrações desta quinta na Festa da Penha

As missas do Oitavário entram em seu quinto dia, com celebrações no campinho (à tarde, foto) e na capela (à noite) do Convento

Homenagem aos idosos que fizeram e fazem parte da história do maior evento religioso do Estado e entrevista com jovens devotos estão na programação desta quinta-feira (16) da Festa da Penha. Os espectadores poderão conferir tudo, em transmissão ao vivo a partir das 13 horas, no programa Salva Mãe das Alegrias, que também terá como atração cultural a banda ¼ de Coco, conhecida pelo repertório de forró pé de serra.