Romaria das Famílias será transmitida ao vivo em A Gazeta

Romaria das Famílias marca a edição de 2020 da Festa da Penha virtual. A procissão foi transmitida ao vivo pelo G1/ES e pela Rádio Gazeta FM Crédito: Adessandro Reis

Em meio à pandemia da Covid-19 e à necessidade de isolamento social, a imagem de Nossa Senhora descerá o Convento da Penha para percorrer as ruas e avenidas da Grande Vitória como uma forma de ir ao encontro de seus devotos, que neste momento não podem sair de suas casas. A Romaria das Famílias, que acontece neste sábado (10), a partir das 20 horas, pelo segundo ano consecutivo, é um dos momentos mais aguardados da Festa da Penha

Facebook e padres Renato Criste e Anderson Gomes. O evento, assim como as missas do Oitavário , será transmitido ao vivo pelo site YouTube de A Gazeta para que os romeiros possam acompanhar toda a jornada da padroeira do Espírito Santo em meio ao seu povo. A apresentação será feita pelos

A Romaria será realizada a partir das 20 horas do sábado (10), no mesmo dia em que aconteceria a tradicional Romaria dos Homens , que ao longo dos anos, desde 1955, reuniu multidões de devotos. Padre Renato Criste, que faz parte da comissão organizadora da Festa da Penha, diz que a intenção é despertar na lembrança afetiva dos romeiros essa tradição dos capixabas.

A imagem da padroeira percorrerá as ruas em um caminhão do Corpo de Bombeiros Crédito: Adessandro Reis

Por três horas, a imagem da padroeira percorrerá as ruas em um caminhão do Corpo de Bombeiros, acompanhado de batedores. O trajeto a ser percorrido pela imagem não será divulgado previamente para que aglomerações não sejam geradas. Em cima do veículo, os freis Pedro de Oliveira e Gustavo Medella rezando e animando a romaria com cânticos.

Segundo o padre Renato Criste, a saída da imagem do Convento para as ruas tem um significado ainda mais forte durante a pandemia.

“Nesse momento todos nós precisamos nos sentir amparados e protegidos. Maria volta o seu doce olhar sobre o povo capixaba, não como quem assiste de longe, na condição de espectadora ou como quem vê de cima da multidão, mas com muita proximidade como quem olha nos nossos olhos e vem caminhar conosco. Acreditamos que este gesto de fé e amor trará um pouco de alívio e serenidade para o povo capixaba enfrentar seus dramas e esperar com alegria dias melhores. São olhares assim que precisamos despertar, de solidariedade e compaixão”, ressalta.

Para o padre Renato Criste, a Romaria das Famílias tem um significado ainda mais forte durante a pandemia Crédito: Divulgação/Catedral de Vitória

“Pessoas enfeitaram as varandas da casa para ver a imagem da Santa passar. Muitos saíram nas calçadas e ajoelharam pedindo graças à Virgem da Penha. De casa, por meio do celular ou outro dispositivo, os capixabas poderão novamente ver a Santa percorrer as ruas da cidade. E com isso, seguimos cumprindo o propósito da Rede Gazeta de estar ao lado do capixaba em todos os momentos”, disse.

O evento será transmitido virtualmente, mas, como lembra padre Renato, mesmo aqueles que não puderem ver de perto a imagem de Nossa Senhora passando por suas casas poderão se preparar e interagir durante esse momento.

“Ao invés de irmos ao santuário da Penha ou para as ruas, todos somos convidados a fazer de nossas casas um pequeno santuário para celebrar nossa padroeira. É uma excelente oportunidade para reunir a família pela fé e devoção à Nossa Senhora. Ou mesmo, quem estiver sozinho nesse momento, distante da sua família, poderá sentir a companhia de Maria que caminha com seus filhos."

Em 2020, devotos enfeitaram as varandas da casa para ver a imagem da Santa passar Crédito: Adessandro Reis

SAIBA COMO ACOMPANHAR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA

Missas do Oitavário: as missas estão sendo transmitidas ao vivo no as missas estão sendo transmitidas ao vivo no site e no Facebook de A Gazeta . De segunda à sexta (5 a 9 de abril) elas acontecem às 20 horas. Já no próximo sábado (10) e no domingo (11), elas acontecerão às 16h.

Romaria das Famílias (10 de abril, às 20 horas): será transmitida ao vivo no Facebook e YouTube de A Gazeta. será transmitida ao vivo no site,

Missa de Encerramento (12 e abril, às 17 horas): O evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado pelo O evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado pelo portal G1 ES