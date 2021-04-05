Fiéis prometem maratonar programação on-line da Festa da Penha

Ana Lúcia já até desistiu de viagem para assistir às missas: “Para onde eu iria não tinha internet” Crédito: Pedro Ferrari/Acervo pessoal

Esta Festa da Penha vai ser ou não igual àquela que passou? Se depender da disposição dos devotos, será ainda melhor. Fiéis da padroeira do Estado prometem seguir a maratona on-line pela Rede Gazeta e pelas mídias do Convento para acompanhar a programação, que pelo segundo ano consecutivo assume o formato virtual e interativo em razão da pandemia. Engajamento e presença on-line entram novamente em cena para suprir a ausência física.

Na casa da pensionista Ana Lúcia Vieira Nunes Ferrari, de 61 anos, está tudo preparado.TV, notebook, celular: todos os aparelhos a postos e disponíveis para assistir às celebrações e à Romaria da Família e conferir as últimas notícias sobre o evento. Na edição 2020, para não perder nada, ela chegou a cancelar uma viagem porque no local de destino não haveria conexão.

“Iria viajar para um sítio, mas como lá não tinha internet, desisti na hora. Minha amiga ficou até chateada comigo na época, mas não abro mão das minhas novenas e da minha Festa da Penha, seja em que formato for. Isso é sagrado”, conta a fiel católica, moradora de Itapuã, Vila Velha.

No ano passado, Ana Lúcia alterou a rotina em nome do amor pela padroeira. Pediu para o filho, Pedro, colocar o celular dela para despertar de madrugada, às 3h. O motivo? Rezar o Terço da Misericórdia nesse horário e ficar livre na parte da tarde para ver os programas da Festa da Penha. “É que o terço tem de ser rezado às 3 horas, da tarde ou da manhã. Então, para ficar concentrada e não perder nada da programação vespertina, fiz esse ajuste nos meus compromissos”, explica ela.

Neste ano, ela assegura que demonstrará ainda mais entrega e estará ligada nos veículos da Rede Gazeta e nas mídias sociais do Convento. O fervor é tão grande que a capixaba chegou a deixar no santuário a Carteira de Identidade do filho para que ele fosse abençoado pela santa. “Está lá até hoje (risos). Amo ser católica. Falar de Nossa Senhora é muito bom. Só de começar a pronunciar as primeiras palavras sobre ela, já fico emocionada. Eu me dedico muito, sempre. Faço parte do grupo das mães que oram pelos filhos”, ressalta a pensionista, frequentadora da Paróquia São Francisco de Assis.

LIGADO NA TELA

A família da advogada Juliana Pimentel, de 41 anos, também está de olho em todo o roteiro da celebração. Na edição anterior da Festa da Penha, ela, a mãe, Élida, e a irmã, Mariana, formavam um dos lares que apareceram na tela da TV Gazeta acompanhando de casa a transmissão da Missa de Encerramento.

Assim como no ano passado, a família da advogada Juliana Pimentel também está de olho em todo o roteiro da Festa da Penha virtual. Crédito: Arquivo Pessoal

“Representamos as famílias de Vitória. Foi uma bênção participar, muito emocionante. Infelizmente, essa é a única maneira de demonstrarmos a nossa fé neste momento, já que não podemos ir ao Convento. Eu estava sempre presente nas romarias. Estou acompanhando tudo de perto pela tela”, destaca Juliana.

A fiel tem como maior desejo que “Nossa Senhora da Penha possa abençoar o nosso Estado”. “Tenho a alegria de trabalhar num prédio com vista frontal para o Convento. Ela é a Mãezinha intercessora. Em todos os dias da minha vida, está comigo. Fiquei ansiosa para a programação começar. Só pela fé que a gente aguenta tudo isso. O que a gente está vivendo não é brincadeira.”

SAIBA COMO ACOMPANHAR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA

Missas do Oitavário: serão transmitidas ao vivo no serão transmitidas ao vivo no site e no Facebook de A Gazeta às 16h, nos domingos (4 e 11) e no sábado (10). De segunda a sexta (5 a 9), a transmissão será às 20h.

Missa de Encerramento (12 de abril, às 17h): o evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado e pelo portal o evento será transmitido ao vivo pelaem todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado e pelo portal G1 ES

página especial A programação pode ser acompanhada pela www.agazeta.com.br/festadapenha , que traz todas as informações sobre o maior evento religioso do Espírito Santo e também histórias de fé e devoção à Nossa Senhora da Penha.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE HOJE (5) ATÉ A PRÓXIMA SEGUNDA (12)

SEGUNDA - 05 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Segundo Dia Oitavário – (Pe. Anderson Teixeira, área pastoral Vila Velha)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias – participação do instrumentista Elias Belmiro

20h – Missa Segundo Dia Oitavário (Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bispo da Diocese São Mateus)

TERÇA - 06 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Pe. Ronaldo e Pe. Hadeleon, área pastoral Cariacica-Viana)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Manfredo

20h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Dom Luiz Fernando Lisboa – bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)

QUARTA - 07 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Quarto Dia Oitavário - (Pe. Hermindo e Pe. Pierre, área pastoral Benevente)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Diego Lyra

20h – Missa Quarto Dia Oitavário (Dom Décio, bispo emérito da diocese de Colatina)

QUINTA - 08 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Rafael Morais

20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)

SEXTA - 09 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h - Terço/Consagração

16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer

20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)

SÁBADO - 10 de abril

12h - Terço/Consagração

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias

16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)

20h – Romaria das Famílias

DOMINGO - 11 de abril

12h - Terço/Consagração

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste

16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)