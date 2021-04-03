Imagem de Nossa Senhora da Penha ganha luz e cores na Praça do Papa

Imagem de Nossa Senhora da Penha iluminada na Praça do Papa
A imagem da padroeira do Estado passou a iluminar a Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. A ação faz parte da 451ª edição da Festa da Penha. Assim como no ano passado, 120 mil lâmpadas, representando 120 mil ave-marias, fazem parte da peça, que foi inaugurada neste Sábado de Aleluia (3).
A estrutura de 15 metros de altura é praticamente a mesma da de 2020 e ficará exposta até o dia 12. Branco e azul são as cores da escultura, que tem materiais aproveitados da edição anterior.
A organização do evento recomenda que a população não vá até o local, em razão da pandemia, e que contemple a padroeira iluminada por meio das redes sociais do Convento e da mídia, que divulgarão as imagens da santa.
“A orientação é ficar em casa, protegendo assim a própria saúde e a vida de familiares e amigos. Mas a mensagem de esperança e a certeza de que a Mãe das Alegrias roga por nós será simbolizada este ano mais uma vez pela imagem de Nossa Senhora da Penha iluminada. Cada uma das 120 mil lâmpadas instaladas na estrutura representa uma ave-maria, e isso é muito especial, principalmente neste momento em que precisamos de oração e cura”, disse para A Gazeta o guardião do Convento, Frei Paulo Roberto Pereira.