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Hospital referência contra Covid no ES recebe imagem de Nossa Senhora da Penha

Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, celebrou uma missa no estacionamento do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O governador Renato Casagrande participou do evento, que teve transmissão on-line

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 13:51

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

10 abr 2021 às 13:51
Festa da Penha
Celebração de Nossa Senhora da Penha foi realizada no estacionamento do Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Instagram da Arquidiocese de Vitória
Para se aproximar daqueles que mais sofrem nesta pandemia, uma celebração da festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, foi realizada na manhã deste sábado (10) no estacionamento do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, com transmissão virtual. O hospital é referência no tratamento contra a Covid-19 no Espírito Santo.
Na ocasião, o governador  Renato Casagrande (PSB) acompanhou a celebração com outras autoridades. A missa foi celebrada pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos.
Em entrevista à TV Gazeta, Casagrande falou do momento crítico da pandemia no Estado e no país e da importância da fé. O governador destacou também o motivo pelo qual o hospital foi escolhido para a missa deste ano.

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"É um momento muito importante para os capixabas. A gente tem que se basear na ciência e ter muita fé, muita força espiritual para enfrentar este momento, principalmente os trabalhadores da saúde e os familiares que têm alguém internado. O Jayme Santos Neves tem mais de 300 leitos só para a Covid-19, então estamos aqui por ser um hospital de referência, mas é na verdade um simbolismo para que a gente possa levar nossa palavra de conforto, se Deus quiser e com a proteção de Nossa Senhora da Penha,  para todas as famílias que estão sofrendo neste momento. Este é um ato de fé para que a gente possa enfrentar este momento de muita dificuldade para a população mundial", destacou.
A imagem da santa padroeira foi colocada em frente ao hospital. A celebração no estacionamento contou com um número reduzido de pessoas, e os fiéis puderam acompanhar a transmissão on-line.

TEMA DA FESTA DA PENHA

De acordo com o governo do Estado, o tema da Festa da Penha 2021 é "Vosso olhar a nós Volvei", que foi escolhido em alusão ao canto tradicional da devoção Mariana e ao poder do olhar misericordioso de Nossa Senhora sobre o povo. Além disso, o tema remete também ao uso de máscara.

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