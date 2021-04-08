Frei Luiz Flávio, do Convento da Penha, morre aos 72 anos vítima da Covid-19

Frei Luiz Flávio Adami Loureiro Crédito: Divulgação / Convento da Penha

O frei Luiz Flávio Adami Loureiro, da fraternidade franciscana do Convento da Penha , faleceu na madrugada desta quinta-feira (8), vítima da Covid-19 , aos 72 anos. O frei estava internado na UTI do Hospital Meridional, na Serra, desde o dia 25 de março. A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Vitória.

Frei Luiz Flávio foi internado no último dia 21, após sentir um mal estar gripal quando estava na casa da mãe. Após orientação de um médico amigo da família, ele foi ao hospital. Quatro dias depois, após apresentar piora no quadro, foi transferido para a UTI, onde precisou ser intubado. Após 18 dias internado, ele não resistiu e faleceu na madrugada desta quinta-feira (8).

Em comunicado, a Arquidiocese de Vitória confirmou o falecimento do frei e disse que informações sobre o enterro serão divulgadas pelo Convento da Penha. A Arquidiocese de Vitória une-se à oração dos franciscanos, familiares e amigos de frei Luiz e solidariza-se com todos, completou.