Festa da Penha: missa na TV, live com Padre Anderson e romaria virtual

O Padre Anderson Gomes sobe aos palcos na Festa da Penha, na live “Entre Muros Existe uma Causa”, neste domingo (11), às 17h Crédito: Marcella Neitzel

A Festa da Penha chega na reta final com muita emoção, mesmo que sem interação devido à pandemia. Neste sábado (10), o site A Gazeta transmite a Romaria das Famílias, a partir das 20h.

O Padre Anderson Gomes sobe aos palcos na Festa da Penha, na live “Entre Muros Existe uma Causa”, neste domingo (11), às 17h. A transmissão será feita nos canais do padre e do Convento da Penha. O objetivo da live é a arrecadação de verbas para aquisição de cestas básicas , que serão doadas a famílias carentes, atingidas pela pandemia.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Brunella Cabral, Anna Paula Guerzet, Pedro Henrique e Anna Angélica Cabral: celebrando 53 em família Crédito: Divulgação

PARCERIA DO BEM

O empresário Luiz Coutinho acaba de firmar uma parceria importante com o movimento social “ES Solidário”. Numa junção de forças com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a Rede Extrabom lança uma nova campanha para alavancar a adesão da sociedade ao projeto “Troco Solidário”. Desta vez, o programa terá como finalidade arrecadar recursos para a compra e distribuição de cestas básicas a comunidades carentes.

QUERIDA DE RR

Eliane Bianchi: no desfile virtual da multimarcas de Claudia Scarton Crédito: Divulgação

POSSE

A cirurgiã capixaba Letícia Rizzo tomou posse na noite desta quinta-feira (08) como membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Capítulo Espírito Santo. A solenidade que deu posse a cinco membros foi realizada de forma virtual e este é o mais alto título do Colégio.

NA PASSARELA

Mariana Clark: no desfile da coleção inverno by Claudia Scarton Crédito: Divulgação

VENDA POR VIDEOCHAMADA

Nem só de aulas e reuniões vivem as videochamadas. Em setores mais específicos, em que as vendas dependem de um atendimento especializado, a videochamada está sendo utilizada para trazer o cliente para dentro da loja, virtualmente. Carlos Marianelli, diretor da Compose, explica como tem utilizado o recurso na empresa para manter as vendas. “Utilizamos todos os recursos possíveis para aproximar o cliente da loja. O atendimento passou a ser ainda mais personalizado, com todos os vendedores e ainda dois arquitetos disponíveis para tirar as dúvidas dos clientes até em videochamadas para os que acham necessário. Muitos já se adaptaram à experiência de compra e dizem que seguirão comprando na comodidade de seus lares”.

GERANDO FALCÕES

Edu Lyra Crédito: Divulgação

Fundador e CEO da ONG Gerando Falcões, com projetos de assistência nas periferias de todo o Brasil, Edu Lyra é convidado da Gama Ensino, comandada por Nilton Sagrilo, para evento online neste sábado (10), voltado para os profissionais da instituição. Com uma trajetória marcada pelo empenho em fazer a diferença no mundo, Lyra vai abordar de sua infância vivida em favela paulista à conquista de ser eleito um dos 30 jovens mais influentes do Brasil pela Revista Forbes e o reconhecimento pelo Fórum Econômico Mundial, que o nomeou como um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo.

RR NEWS

Luisa Meirelles lança sua nova coleção fashion "Buquê" neste sábado (10). O vídeo de lançamento (belíssimo) está no ar nas redes sociais da empresária e diretora criativa da marca. A marca propõe um encontro entre o "Je ne sais quoi" francês (aquele estilo único, uma certa elegância, simplicidade sofisticada) e o Borogodó brasileiro (charme quente, balanço no jeito de andar, espontaneidade sedutora).

A especialista comportamental financeira Sara Maiza foi convidada para conversar em uma live com a mentora de negócios da beleza Atila Arraz, gestora no Beleza Natural, na próxima segunda-feira, dia 12 de abril, às 17h. O tema do bate-papo será “Organização financeira para empreendedoras da beleza”. A live pode ser acessada no Instagram pelo perfil @atila.arraz

Felipe Portugal (foto abaixo) é o mais novo integrante do Hair Concept by RG Vitória. O profissional tem formação em cor, corte e visagismo. Já morou em Lisboa e é fluente no inglês, o que facilita atendimento de estrangeiros.