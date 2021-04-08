Festa da Penha: A Gazeta transmite missa do Oitavário desta quinta

Com o tema "Vosso olhar a nós volvei", a Festa da Penha 2021 está sendo realizada no modelo virtual por causa do agravamento da pandemia no Espírito Santo. Este ano, as missas do Oitavário têm abordado as lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.
Os fiéis podem acompanhar as Missas do Oitavário diariamente, a partir das 20 horas, e a tradicional Romaria das Famílias, que será realizada no sábado (10), pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
Nesta quinta-feira (08), o tema da missa é "Olhar de conversão". Maria, mãe de Jesus, sempre se colocou numa postura de escuta e diálogo, aprendendo com os fatos e com as pessoas. Ela manteve seu coração aberto a um discernimento constante em torno de sua missão de Mãe e da missão do Seu Filho. Diante disso, a reflexão será: nós, enquanto humanidade, também temos conseguido aprender dos fatos para nos tornarmos humanamente melhores?
Imagem de Nossa Senhora da Penha iluminada na Praça do Papa
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
QUINTA- 08 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Rafael Morais
- 20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)
SEXTA- 09 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer
- 20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)
SÁBADO - 10 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
- 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
- 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
- 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
- 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo