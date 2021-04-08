Festa da Penha: A Gazeta transmite missa do Oitavário desta quinta

Com o tema "Vosso olhar a nós volvei" , a Festa da Penha 2021 está sendo realizada no modelo virtual por causa do agravamento da pandemia no Espírito Santo. Este ano, as missas do Oitavário têm abordado as lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.

Nesta quinta-feira (08), o tema da missa é "Olhar de conversão". Maria, mãe de Jesus, sempre se colocou numa postura de escuta e diálogo, aprendendo com os fatos e com as pessoas. Ela manteve seu coração aberto a um discernimento constante em torno de sua missão de Mãe e da missão do Seu Filho. Diante disso, a reflexão será: nós, enquanto humanidade, também temos conseguido aprender dos fatos para nos tornarmos humanamente melhores?