Renata Rasseli

Retrato de Cariê Lindenberg fará parte de exposição de Wagner Veiga

O artista plástico prepara uma exposição inédita para 2021 com obras que retratam 70 celebridades que marcaram a sua vida, para celebrar seus 70 anos de idade

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 14:12

Colunista

Retrato de Cariê Lindenberg por Wagner Veiga Crédito: Divulgação
Para comemorar os 70 anos de vida, o artista plástico Wagner Veiga prepara uma exposição inédita para 2021 com obras que retratam 70 celebridades que marcaram a sua vida.
Nomes como BB King, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Nina Simone, Elis Regina e Sebastião Salgado fazem parte desta mostra que promete emocionar os fãs capixabas com muita história e poesia. Nesta semana, mais um nome de peso entrou para a seleção com muita honra: Cariê Lindenberg, que faleceu nesta terça-feira (06), em Vitória. 
Wagner Veiga, artista Crédito: Divulgação
"Grato por tudo que a Rede Gazeta me proporcionou e proporciona a toda nossa cultura. Muita luz no seu caminho Cariê."
Wagner Veiga - Artista plástico, em suas redes sociais

LEIA MAIS SOBRE CARIÊ LINDERBERG

Músico, escritor, empresário, jornalista... Cariê é imortal

Cariê - 1935 - 2021

“Um patrão que era colega”; atuais e ex-funcionários da Rede Gazeta falam de Cariê Lindenberg

Cariê: o homem de palavras fortes em frases que marcaram sua trajetória

Confira a trajetória de Cariê Lindenberg, fundador da Rede Gazeta

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Arte Cariê Lindenberg Festa de Aniversário
