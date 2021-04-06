“Um patrão que era colega”; atuais e ex-funcionários da Rede Gazeta falam de Cariê Lindenberg

“São nessas horas que nós percebemos o quanto consideramos alguém da família e eu tenho o prazer de conviver com essa família há 33 anos. Eu me lembro de uma história de quando era nova, apresentava o ES1, era editora de rede nacional e nós preparamos uma reportagem que denunciava uma empresa local e seria exibida no Jornal Hoje (TV Globo). Quando eu estava terminando de editar a reportagem, toca o telefone. Era o Cariê. ‘Vocês estão fazem a matéria sobre tal assunto’, ele quis saber.

Me fez algumas perguntas e questionou se eu ouvia o outro lado. Então eu perguntei a ele se ele gostaria de assistir a reportagem antes de ser exibida. Ele prontamente me respondeu: ‘Não. Eu vejo quando for ao ar’. Aquilo para mim foi a prova de que a empresa que eu trabalho me dá autonomia para fazer o jornalismo como ele deve ser feito, independente de quem seja o foco. Foi a prova de que era uma empresa imparcial e ele me deu essa responsabilidade.

Depois, veio o Jornal do Campo e o nosso lema ‘aqui fala quem faz’ vem juntamente dessa ideia do Cariê em partilhar e compartilhar conhecimento, sempre preocupado com a agricultura, mesmo em um Estado pequeno, mas em que o agronegócio é importante. E o Cariê sempre foi preocupado com o pequeno produtor.

Ele entendia a importância do grande, mas o foco sempre foi o pequeno produtor. O Cariê era tudo isso que agora vemos nas homenagens nas redes sociais. Era sábio, humano, próximo. Você tinha o livre acesso a ele. Mesmo afastado da empresa, mandava e-mails, dizendo: ‘minha filha, gostei muito dessa reportagem exibida domingo’. Hoje eu me sinto órfã”