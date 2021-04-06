"Os ensinamentos ultrapassam o limite da vida", dizem filhos de Cariê

"Para muitos, Cariê Lindenberg era um sinônimo de Rede Gazeta, de música, de alegria de viver. Tivemos a sorte de ter um pai singular em todos os aspectos, alguém que sempre foi muito mais que isso. Papai nos transmitiu o entusiasmo por novos projetos, o apreço pela verdade e pelas relações humanas. Sobretudo, nos ensinou a ter um olhar generoso para o que está ao nosso redor, para as coisas simples que não podemos deixar de lado. Hoje é um dia de tristeza para nossa família. Mas é uma tristeza acompanhada de alento, porque os ensinamentos que ele deixa para nós, seus filhos, ultrapassam o limite da vida e fica para sempre. "