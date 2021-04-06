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"Os ensinamentos ultrapassam o limite da vida", dizem filhos de Cariê

Na visão dos filhos, a partida do pai, em decorrência de complicações de uma pneumonia, aos 85 anos, encerra uma etapa, mas os ensinamentos deixados por ele ficam para sempre.

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 10:26

Publicado em 

06 abr 2021 às 10:26
Beatriz Lindenberg, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto (Café), Cariê Lindenberg, Letícia Lindenberg e Maria Alice Lindenberg no lançamento do novo livro Vou te Contar, de Cariê Lindenberg
Beatriz, Café, Cariê, Letícia e Maria Alice Lindenberg no lançamento do novo livro Vou te Contar, de Cariê Crédito: Vitor Jubini
Em uma longa vida marcada pela paixão - seja pelo jornalismo, pelas canções ou pelas letras -, o empresário Cariê Lindenberg teve três principais: os filhos Café, Leticia e Beatriz. Na madrugada desta terça-feira (06), o presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta encerrou seu ciclo de vida. Na visão dos filhos, a partida do pai, em decorrência de complicações de uma pneumonia, aos 85 anos, encerra uma etapa, mas os ensinamentos deixados por ele ficam para sempre.

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Veja a seguir a manifestação dos filhos do patriarca da Rede Gazeta:
"Para muitos, Cariê Lindenberg era um sinônimo de Rede Gazeta, de música, de alegria de viver. Tivemos a sorte de ter um pai singular em todos os aspectos, alguém que sempre foi muito mais que isso. Papai nos transmitiu o entusiasmo por novos projetos, o apreço pela verdade e pelas relações humanas. Sobretudo, nos ensinou a ter um olhar generoso para o que está ao nosso redor, para as coisas simples que não podemos deixar de lado. Hoje é um dia de tristeza para nossa família. Mas é uma tristeza acompanhada de alento, porque os ensinamentos que ele deixa para nós, seus filhos, ultrapassam o limite da vida e fica para sempre. "
Café, Leticia e Beatriz Lindenberg - Filhos de Cariê

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