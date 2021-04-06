"Os ensinamentos ultrapassam o limite da vida", dizem filhos de Cariê

Em uma longa vida marcada pela paixão - seja pelo jornalismo, pelas canções ou pelas letras -, o empresário Cariê Lindenberg teve três principais: os filhos Café, Leticia e Beatriz. Na madrugada desta terça-feira (06), o presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta encerrou seu ciclo de vida. Na visão dos filhos, a partida do pai, em decorrência de complicações de uma pneumonia, aos 85 anos, encerra uma etapa, mas os ensinamentos deixados por ele ficam para sempre.
Veja a seguir a manifestação dos filhos do patriarca da Rede Gazeta:
"Para muitos, Cariê Lindenberg era um sinônimo de Rede Gazeta, de música, de alegria de viver. Tivemos a sorte de ter um pai singular em todos os aspectos, alguém que sempre foi muito mais que isso. Papai nos transmitiu o entusiasmo por novos projetos, o apreço pela verdade e pelas relações humanas. Sobretudo, nos ensinou a ter um olhar generoso para o que está ao nosso redor, para as coisas simples que não podemos deixar de lado. Hoje é um dia de tristeza para nossa família. Mas é uma tristeza acompanhada de alento, porque os ensinamentos que ele deixa para nós, seus filhos, ultrapassam o limite da vida e fica para sempre. "