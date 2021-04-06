"Vai ficar como referência para muitos capixabas", diz Casagrande sobre Cariê

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), manifestou pesar e lamentou a morte do fundador da Rede Gazeta, Cariê Lindenberg. Aos 85 anos, o empresário, músico e escritor não resistiu às complicações de uma pneumonia e morreu nesta terça-feira (6), em Vitória.
Casagrande prestou solidariedade à família e aos amigos de Cariê e destacou a isenção e o profissionalismo dele à frente da Rede Gazeta. Em vídeo, o chefe do Palácio Anchieta citou ainda a referência deixada pelo empresário aos capixabas.
"Recebo com muita tristeza a morte de Cariê Lindenberg. Cariê comandou a Rede Gazeta por muitos anos, e comandou com isenção e profissionalismo. Formado em Direito, escritor, ajudou a projetar o nosso Estado para o Brasil todo. Aquilo que ele produziu aqui vai ficar como referência para muitos capixabas para a vida toda. Minha solidariedade aos amigos, em especial, à família. Parta com Deus, Cariê", disse.
No Twitter, o governador ainda lembrou da importância de Cariê na defesa da democracia e da liberdade de imprensa. "Sua história orgulha os capixabas", completou.
Casagrande decretou luto oficial de três dias no Estado em homenagem a Cariê Lindenberg, conforme edição extra do Diário Oficial.
LUTO
Empresário, músico e escritor, Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, morreu nesta terça-feira (6), em Vitória, aos 85 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Responsável pelo surgimento da maior rede de comunicação do Espírito Santo, fundador da TV Gazeta e do site Gazeta Online – hoje A Gazeta –, ele presidia o Conselho de Administração da Rede Gazeta. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o velório e o enterro vão ser restritos à família.
Cariê deixa três filhos: Carlos Fernando (Café), Letícia e Beatriz; e cinco netos - Eduardo, Mariana, Carlos Fernando, Carolina e Antônio. Apaixonado pelo campo, ele tinha na Fazenda Três Marias, em Linhares, uma de suas paixões. Nos últimos anos, se dividia entre a leitura e a música em sua residência na Ilha do Frade, em Vitória. Desde o começo da pandemia da Covid-19, no ano passado, permaneceu em isolamento social.