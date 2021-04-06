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"Vai ficar como referência para muitos capixabas", diz Casagrande sobre Cariê

Fundador da Rede Gazeta morreu, nesta terça-feira (6), aos 85 anos. Governador do Estado prestou solidariedade à família e aos amigos do empresário e destacou a isenção e o profissionalismo de Cariê Lindenberg

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:10

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

06 abr 2021 às 08:10
Carlos Fernando Lindenberg Filho, Cariê, durante lançamento do livro Vou te Contar, na Rede Gazeta, em 2019
Carlos Fernando Lindenberg Filho, Cariê, durante lançamento do livro Vou te Contar, na Rede Gazeta, em 2019 Crédito: Vitor Jubini
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), manifestou pesar e lamentou a morte do fundador da Rede Gazeta, Cariê Lindenberg. Aos 85 anos, o empresário, músico e escritor não resistiu às complicações de uma pneumonia e morreu nesta terça-feira (6), em Vitória.
Casagrande prestou solidariedade à família e aos amigos de Cariê e destacou a isenção e o profissionalismo dele à frente da Rede Gazeta. Em vídeo, o chefe do Palácio Anchieta citou ainda a referência deixada pelo empresário aos capixabas.
"Recebo com muita tristeza a morte de Cariê Lindenberg. Cariê comandou a Rede Gazeta por muitos anos, e comandou com isenção e profissionalismo. Formado em Direito, escritor, ajudou a projetar o nosso Estado para o Brasil todo. Aquilo que ele produziu aqui vai ficar como referência para muitos capixabas para a vida toda. Minha solidariedade aos amigos, em especial, à família. Parta com Deus, Cariê", disse.
No Twitter, o governador ainda lembrou da importância de Cariê na defesa da democracia e da liberdade de imprensa. "Sua história orgulha os capixabas", completou. 
Casagrande decretou luto oficial de três dias no Estado em homenagem a Cariê Lindenberg, conforme edição extra do Diário Oficial. 

LUTO

Empresário, músico e escritor, Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, morreu nesta terça-feira (6), em Vitória, aos 85 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Responsável pelo surgimento da maior rede de comunicação do Espírito Santo, fundador da TV Gazeta e do site Gazeta Online – hoje A Gazeta –, ele presidia o Conselho de Administração da Rede Gazeta. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o velório e o enterro vão ser restritos à família.
Cariê deixa três filhos: Carlos Fernando (Café), Letícia e Beatriz; e cinco netos - Eduardo, Mariana, Carlos Fernando, Carolina e Antônio. Apaixonado pelo campo, ele tinha na Fazenda Três Marias, em Linhares, uma de suas paixões. Nos últimos anos, se dividia entre a leitura e a música em sua residência na Ilha do Frade, em Vitória. Desde o começo da pandemia da Covid-19, no ano passado, permaneceu em isolamento social.

Cariê Lindenberg

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