"Vai ficar como referência para muitos capixabas", diz Casagrande sobre Cariê

Carlos Fernando Lindenberg Filho, Cariê, durante lançamento do livro Vou te Contar, na Rede Gazeta, em 2019 Crédito: Vitor Jubini

Casagrande prestou solidariedade à família e aos amigos de Cariê e destacou a isenção e o profissionalismo dele à frente da Rede Gazeta. Em vídeo, o chefe do Palácio Anchieta citou ainda a referência deixada pelo empresário aos capixabas.

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"Recebo com muita tristeza a morte de Cariê Lindenberg. Cariê comandou a Rede Gazeta por muitos anos, e comandou com isenção e profissionalismo. Formado em Direito, escritor, ajudou a projetar o nosso Estado para o Brasil todo. Aquilo que ele produziu aqui vai ficar como referência para muitos capixabas para a vida toda. Minha solidariedade aos amigos, em especial, à família. Parta com Deus, Cariê", disse.

No Twitter, o governador ainda lembrou da importância de Cariê na defesa da democracia e da liberdade de imprensa. "Sua história orgulha os capixabas", completou.

O ES perdeu uma das suas maiores personalidades: o empresário, músico, escritor e presidente do grupo Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg. Cariê se notabilizou como defensor da democracia e da liberdade de imprensa. Sua história orgulha os capixabas. Siga em paz. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 6, 2021

LUTO

Empresário, músico e escritor, Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, morreu nesta terça-feira (6), em Vitória, aos 85 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Responsável pelo surgimento da maior rede de comunicação do Espírito Santo, fundador da TV Gazeta e do site Gazeta Online – hoje A Gazeta –, ele presidia o Conselho de Administração da Rede Gazeta. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o velório e o enterro vão ser restritos à família.

Cariê deixa três filhos: Carlos Fernando (Café), Letícia e Beatriz; e cinco netos - Eduardo, Mariana, Carlos Fernando, Carolina e Antônio. Apaixonado pelo campo, ele tinha na Fazenda Três Marias, em Linhares, uma de suas paixões. Nos últimos anos, se dividia entre a leitura e a música em sua residência na Ilha do Frade, em Vitória. Desde o começo da pandemia da Covid-19, no ano passado, permaneceu em isolamento social.