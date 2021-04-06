Casagrande decreta luto de 3 dias no ES pela morte de Cariê Lindenberg

Carlos Fernando Lindenberg Filho, Cariê, em retrato de 2018, entrevistado sobre os 90 anos da Rede Gazeta Crédito: Bernardo Coutinho

Responsável pelo surgimento da Rede Gazeta, a maior rede de comunicação do Espírito Santo, fundou a TV Gazeta e o site Gazeta Online – hoje A Gazeta – e presidia o Conselho de Administração da empresa.

O decreto de luto oficial de três dias foi publicado em edição extra do Diário Oficial, com contagem a partir desta terça.

No Twitter, Casagrande lamentou a morte de Cariê e destacou a importância dele na defesa da democracia e da liberdade de imprensa . "O ES perdeu uma das suas maiores personalidades. Sua história orgulha os capixabas, siga em paz", afirmou o governador na rede social.

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VITÓRIA TAMBÉM DECRETA LUTO OFICIAL

O prefeito de Vitória , Lorenzo Pazolini (Republicanos), também decretou luto oficial de três dias no município pelo falecimento de Cariê Lindenberg. O decreto vale a partir desta terça.

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"O Espírito Santo começou esta terça-feira (6) de uma maneira muito triste, com a notícia do falecimento de Cariê Lindenberg. Fica o legado do escritor, empresário, músico, legado da democracia, ética, da retidão, da construção de um grupo sólido da comunicação com pilares muito fincados na democracia. Um homem a frente do seu tempo, que deixa uma história que vai marcar para sempre o Estado do Espírito Santo", afirmou o prefeito, em vídeo.

"Me recordo da minha infância, quando todo dia acordava ao som de 'Devaneio', que era como um despertador nas manhãs e no início das nossas batalhas. Vá em paz, Cariê. Nosso sentimento e carinho a todos os colaboradores, a toda família Lindenberg o nosso respeito. A Prefeitura Municipal de Vitória manifesta seu luto oficial. Fique com Deus, um abraço", completou.

LUTO OFICIAL EM VILA VELHA

A mesma decisão foi tomada pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). Ele decretou luto oficial de três dias na cidade e lamentou a morte de Cariê.

Em vídeo, ele disse que admirava "o espírito visionário e empreendedor" do fundador da Rede Gazeta. "Nosso Estado perdeu o capixaba que fez do seu ofício o permanente exercício da democracia e da liberdade de imprensa", afirmou.

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Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o velório e o enterro de Cariê Lindenberg vão ser restritos à família.