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Luto oficial

Casagrande decreta luto de 3 dias no ES pela morte de Cariê Lindenberg

Decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira (6). O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini também decretou luto no município

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 10:34

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

06 abr 2021 às 10:34
Carlos Fernando Lindenberg Filho, Cariê, em retrato de 2018, entrevistado sobre os 90 anos da Rede Gazeta
Carlos Fernando Lindenberg Filho, Cariê, em retrato de 2018, entrevistado sobre os 90 anos da Rede Gazeta Crédito: Bernardo Coutinho
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), decretou, nesta terça-feira (6), luto oficial de três dias em todo o Estado pela morte do empresário, músico e escritor Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê Lindenberg. Ele faleceu aos 85 anos em decorrência de complicações de uma pneumonia.
Responsável pelo surgimento da Rede Gazeta, a maior rede de comunicação do Espírito Santo, fundou a TV Gazeta e o site Gazeta Online – hoje A Gazeta – e presidia o Conselho de Administração da empresa.
O decreto de luto oficial de três dias foi publicado em edição extra do Diário Oficial, com contagem a partir desta terça.
No Twitter, Casagrande lamentou a morte de Cariê e destacou a importância dele na defesa da democracia e da liberdade de imprensa . "O ES perdeu uma das suas maiores personalidades. Sua história orgulha os capixabas, siga em paz", afirmou o governador na rede social. 
Em vídeo, Casagrande se manifestou sobre a morte de Cariê, enviando solidariedade aos amigos e aos familiares do empresário. 

VITÓRIA TAMBÉM DECRETA LUTO OFICIAL

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também decretou luto oficial de três dias no município pelo falecimento de Cariê Lindenberg. O decreto vale a partir desta terça.
"O Espírito Santo começou esta terça-feira (6) de uma maneira muito triste, com a notícia do falecimento de Cariê Lindenberg. Fica o legado do escritor, empresário, músico, legado da democracia, ética, da retidão, da construção de um grupo sólido da comunicação com pilares muito fincados na democracia. Um homem a frente do seu tempo, que deixa uma história que vai marcar para sempre o Estado do Espírito Santo", afirmou o prefeito, em vídeo.
"Me recordo da minha infância, quando todo dia acordava ao som de 'Devaneio', que era como um despertador nas manhãs e no início das nossas batalhas. Vá em paz, Cariê. Nosso sentimento e carinho a todos os colaboradores, a toda família Lindenberg o nosso respeito. A Prefeitura Municipal de Vitória manifesta seu luto oficial. Fique com Deus, um abraço", completou.

LUTO OFICIAL EM VILA VELHA

A mesma decisão foi tomada pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). Ele decretou luto oficial de três dias na cidade e lamentou a morte de Cariê. 
Em vídeo, ele disse que admirava "o espírito visionário e empreendedor" do fundador da Rede Gazeta. "Nosso Estado perdeu o capixaba que fez do seu ofício o permanente exercício da democracia e da liberdade de imprensa", afirmou. 
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o velório e o enterro de Cariê Lindenberg vão ser restritos à família.

Cariê Lindenberg

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