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Leitores prestam homenagem: "Cariê ajudou a escrever nossa história"

Centenas de mensagens nas redes sociais de A Gazeta, jornal fundado por Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, prestam condolências e relembram a trajetória do empresário, encerrada nesta terça-feira (6), aos 85 anos

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 11:47

Públicado em 

06 abr 2021 às 11:47

Colunista

Carlos Fernando Lindenberg Filho (Cariê)
Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, fundador da Rede Gazeta Crédito: Acervo A Gazeta
Empresário, músico, escritor, ferrenho defensor do jornalismo e da liberdade de expressão. A trajetória de Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, encerrada nesta terça-feira (6), em Vitória, aos 85 anos, é bastante profícua e profundamente atrelada à história do Espírito Santo. Empreendedor e visionário, colaborou para o desenvolvimento do Estado e para sua projeção no cenário nacional.
Como fundador da TV Gazeta e do site Gazeta Online – hoje A Gazeta -, Cariê foi o responsável pelo surgimento da maior rede de comunicação do Espírito Santo. Mas seu legado se estendeu por vastos campos, além do jornalismo, como o agronegócio, a proteção ambiental e a cultura. Alvo de tributos póstumos das autoridades do Estado, Cariê também recebeu homenagens de leitores de A Gazeta, em nossos perfis nas redes sociais. Confira algumas mensagens:
Amanhecer com a notícia do falecimento do nosso Cariê chega doer o coração. Cariê, para nós, é como se fosse um membro da família dos capixabas. Mostrou ao Brasil a existência de um lindo Espírito Santo desenvolvimentista. Deixa um lindo legado, que sempre mostrou que a diversidade faz parte da identidade do ser humano. Vá com Deus. (Marcia Abrahao)
Que triste... Cariê continuará presente na história do povo capixaba, pois deixou um grande legado de fonte de conhecimento para todos. Lamento sua morte. Que Deus conforte o coração de toda família. (Sissi Machado)

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Que pena. Uma pessoa que demonstrava amor pela vida. Tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e o admirava pela simpatia e simplicidade com que levava a vida. Adorava reunir os amigos na sua casa! Tenho seu livro autografado e com uma dedicatória linda que guardo com muito carinho desde que ele me enviou esse presente. Que Nossa Senhora de Fátima o acolha em seu manto sagrado. Triste dia. (Helen Espirito Santo)
Meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colaboradores. Seu legado está marcado no desenvolvimento do Espírito Santo. (Marcia Monteiro)
Fica o meu sentimento a toda a família Lindenberg. Cariê fez história em nosso Estado, seu legado permanecerá. Grande homem. (Nayara Jump)
Um grande homem, uma referência de determinação e trabalho, um exemplo para nossa geração. (Luiz Quintanilha)
Uma perda irreparável para todos nós, em especial aos familiares e amigos. Conheço Cariê pelas obras literárias e suas entrevistas, mostrando o quão iluminado era pelo saber e pela compaixão. Teve uma vida extraordinária e a maioria tem uma ordinária… (Dantas Mike)
Perda irreparável para nosso Espírito Santo. Cariê ajudou a escrever nossa história pelas lentes e páginas da Rede Gazeta. (Reuber Diirr)
Que notícia triste. Sempre foi um entusiasta do jornalismo e uma pessoa muito querida, sempre disposto a ajudar. (Marcela Tessarolo)
Tive a sorte de poder conviver e aprender com ele! Conversas inspiradoras sobre jornalismo e música que nunca vou esquecer. Meus sentimentos! (Tati Wuo)
Triste notícia. Dr. Carlos, como muitos o chamavam, foi um grande homem. Simples, educado, engraçado, respeitoso. Trabalhei na Rede Gazeta por 10 anos e sempre o admirei. Meus sentimentos a família Lindenberg. (Moniky Koscky)
Um grande homem, que fez um Espírito Santo melhor. Descanse em paz. Meus sentimentos a todos familiares, amigos e colaboradores. (Maria Cristina Coelho)
Eu conheci esse senhor, batemos papo por longas horas e nem sabia que era o dono da Gazeta. Extremamente simpático, simples, falava sobre todos os temas sem nenhum preconceito. Um espírito realmente iluminado… (Adelson Bianchi)
Um nome importantíssimo na história do Espírito Santo! Sentimentos aos que sofrem por essa perda! (Gorette Vescovi Mattiuzzi)
Foi e será sempre considerado um grande capixaba. Este vai fazer falta. Meus sentimentos à família. (Epaminondas Amaral Filho)

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Morre meu grande amigo! Foi um "anjo da guarda" (encarnado) para mim e para o Geraldo. Sinto grande amor, enorme gratidão por ter compartilhado momentos preciosos em sua companhia. Que ele possa ser bem recebido e amparado no Plano Maior. Minhas preces por ele já eram e serão constantes. (Rosemary Ventura)
Vai deixar saudade e um grande legado! Grande homem… (Bruno Federici)
Meus sentimentos. O Espírito Santo perde um grande ser humano e o céu ganha mais uma estrela. Vai em paz, Cariê Lindenberg. (Maria Elvira Bazet)
Poxa! Que notícia triste! Cariê sempre foi inspiração! Meus sinceros sentimentos! (Thiago Pinhati)
Sentimentos aos familiares e amigos! Vi agora na TV Gazeta, Abdo Chequer falando coisas lindas sobre o senhor Cariê. Foi um grande cidadão de muitos talentos! (Vera Frederico Barcellos)
Um dia triste. Amava assistir às entrevistas do Dr. Cariê. Que Deus console toda família. (Elisângela Gonçalves)
Muito triste. Morreu hoje o maior empresário da comunicação do Espírito Santo. (Vanda Lopes)
Uma imensa perda, meus sentimentos à família. Que Deus conforte os corações de todos ! (Daniel Sassaroli)
Meus sentimentos à família, saibam que sentimos muito é como se o conhecêssemos. (Maria Odilia Sarnaglia Sossai)
Humildade em pessoa! Tive o privilégio de trabalhar na Rede Gazeta ainda na gestão dele. (Claudia Vianna)
Deixa um lindo legado e uma história inspiradora. Meus sentimentos a toda família Lindenberg. (Renata H. Catarino)
Um homem de grande valor!! Pêsames à família! (Vera Márcia Soares de Toledo)
Que Deus possa confortar o coração de toda a família e de todos os colaboradores. Meus sentimentos! (Roselena Barbosa)

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"No jornalismo, não cabe favor. Nem favor a favor e nem favor contra"

Meus sentimentos à família. Que o Pai o receba e conforte todos os familiares. (Sandra Meira)
Meus sinceros sentimentos! Que Deus conforte o coração de familiares e amigos. (Margarida Celia Penha)
Sempre o admirei. Vai com Deus. Meus sentimentos aos familiares. (Márcia Rogério Monteiro)
Dia triste com essa notícia. Meus sentimentos a toda família Rede Gazeta. (Gustavo Mutiz)
Ah, que triste. Uma pessoa inspiradora! Deixou uma linda história de vida. Que Deus conforte o coração de toda a família. (Angelo Dias)
Descanse em paz! Deixou um legado maravilhoso para os filhos, netos e o povo capixaba. Que Deus conforte o coração da família nesse momento de dor! (Tânia Bitti)
Muito triste. Uma pessoa sem igual, que eu tive o prazer de conhecer, de ouvir histórias. Que Deus abençoe a família, e todos que se despedem! Meus sentimentos. (Laís Anholetti Pompermaier)

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