Leitores cobram mais fiscalização e multa para impedir aglomerações

Capixabas ignoram decreto, furam quarentena e lotam praias na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Mesmo em meio à quarentena decretada pelo governo do Espírito Santo para frear o avanço da pandemia do novo coronavírus no Estado, muitos capixabas ignoraram os apelos por isolamento social e lotaram as praias da Grande Vitória no último fim de semana.

Prefeitura de Vitória informou por nota que "tem fiscalizado e fechado espaços públicos, mantendo a fiscalização por toda a cidade". No entanto, a fiscalização não tem dado conta, como mostram os flagrantes de aglomeração nas redes sociais.

Leitores de A Gazeta criticaram duramente a lotação de praias e cobraram ações mais rígidas do poder público para coibir cenas como as registradas no fim de semana, enquanto vigora a quarentena. Confira alguns comentários:

Ir à praia em meio a uma pandemia é uma demonstração de desprezo por aqueles que estão hospitalizados. Aglomerar em uma situação como esta que o Brasil todo está passando é um ato criminoso. (Edilson Rodes)

Comecem a multar as pessoas que estão descumprindo o isolamento. (Scheila Calixto)

É muita irresponsabilidade dessas pessoas, sem empatia nenhuma! Enquanto isso, pacientes na fila esperando por um leito, profissionais esgotados, famílias enlutadas e o vírus circulando... muito triste ver essas cenas. Descaso total com o próximo! (Juliana Monteiro Furie)

O povo está brincando. Eu trabalho em hospital e tenho visto de perto a angústia de quem está com covid. Vocês nem imaginam o que é ter um tubo na garganta. Tenho até pena desse povo que está aí abusando. Pra mim são todos uns pobres coitados. (Luziene Campos)

É essa turma que parte para cima do governo por falta de leitos e respiradores nos hospitais, são os primeiros a chamar a imprensa para dar show... São surdos? Tem chuveiro em casa não? A praia não sai do lugar, agora quem vai pode nunca mais vê-la nesta dimensão! (Neide Marinho)

Fácil falar mal do governo. Se nós não respeitamos leis e decretos, nós causamos o problema! Melhor procurar um culpado que não sejamos nós, né? Não existe governo que resolva isso, se o povo não entender a gravidade da situação. Infelizmente, a maioria das pessoas pensam no seu umbigo! (Maria Rosangela Ribeiro)

Enquanto alguns estão se divertindo, nós da área da saúde estamos morrendo de trabalhar, tentando incansavelmente salvar vidas de muitos que foram contaminados por quem está curtindo. Vamos acordar, gente, não estamos de férias. Essa pandemia está longe de acabar porque o brasileiro não tem limite, não tem amor ao próximo e a si mesmo. Cadê a noção, a responsabilidade? (Tayna Cuzzuol)

Governador ruim! Para de fazer tudo pelas metades. Levou um ano para paralisar o Transcol. Quantas vítimas precisam ainda morrer para você aprender a multar quem tiver nas praias? Você só atrasa o Estado fazendo aos pingados. Multa quem tiver sem máscara, em praias e em aglomerações, multas brabas. As pessoas só se importam se perderem dinheiro, a maioria não acredita que vai acontecer com eles. Para de apelar para o senso das pessoas. (Wanderson Fraga)

Que falta de consciência desse povo. A praia pode ficar para depois que passar a pandemia. Podiam pelo menos ter um pouco de consideração pelos profissionais da saúde… enquanto isso eles estão cada dia mais exaustos por causa da desobediência do ser humano. (Lenir Souza)

Isso, continuem... Enquanto uns se divertem na praia em meio a um decreto, tem gente chorando, vendo parente morrendo porque não tem leito no hospital. (Flávia de Broutelles)

São essas pessoas que lotam praias que farão a quarentena se estender. Gente sem responsabilidade e sem um pingo de inteligência. Se ficasse todo mundo em casa como orientado, não teria tanta gente doente, nem teria pretexto pra politicagem. É culpa do povo, sim. O povo dá insumo para o governo agir como age. (Cristiane Rangel)

Se colocassem medidas mais severas, como multas, como outros países fizeram, ou se tivessem decretado toque de recolher, certamente o cenário seria outro. (Andréia Zambon)

Devia botar na conta desses irresponsáveis o prejuízo dos comerciantes nesta pandemia, porque, enquanto tiver essa aglomeração aí, o vírus vai se espalhar mais ainda, a quarentena vai durar por mais tempo e os comerciantes ficarão prejudicados por conta das restrições. (Jonathan Vinícius França da Rosa)

Povo sem noção, falta de respeito e empatia pelo outro. Tantas famílias sofrendo a dor da perda e esses sem noção na rua. O governador tinha que fazer um decreto mais rígido. (Adriana Gomes)

Povo inconsequente, tenha um pouco de empatia pelo seu semelhante que está na fila das UTIs esperando uma vaga , outros morrendo em consequência do vírus invisível que assola o Brasil, o mundo. Tenha um pouco de compaixão e pense que você pode ser um amanhã que precise de atendimento médico. (Joaquim Ferreira Filho)

É um absurdo, mas podem acompanhar as redes sociais destas pessoas... estarão criticando o isolamento, falando da necessidade de as pessoas trabalharem para ganhar o pão , mas não fazem o seu papel. Fiquem em casa, usem máscara, higienizem suas mãos, mantenham o distanciamento. Não temos vacina para todos. Por isso a previsão de mortes é grande para os próximos dias e, se continuarem descumprindo regras, será também daqui a 15 dias. (Marcia Monteiro)

Comecem a multar esses carros que estão nos estacionamento perto das praias, talvez assim as pessoas tomem tenência. (Adrieli Booni da Silva)

E disso a fiscalização não vai em cima, né? Agora um comércio não pode abrir porque causa aglomeração. Você acha mesmo, senhor Casagrande? (Eliza Rossoni)