Número de mortes cresce quase 21% no ES; são 1.277 a mais em 2021

De 1º de janeiro a 24 de março deste ano, época de agravamento da pandemia de Covid-21
e do aparecimento de variantes do vírus
, já foram registrados 7.450 óbitos em todo o Espírito Santo, um crescimento de 1.277 óbitos em relação ao mesmo período de 2020, que foi de 6.173.
Trata-se, percentualmente, de um aumento de 20,69% em relação ao mesmo período do ano passado. Se comparado com a média dos registros no mesmo período dos anos de 2015 a 2019, o aumento é ainda maior: são mais 1.656 registros de óbitos emitidos.
Entre as cidades com maior número de óbitos em 2021, estão a Serra
, que já soma 926 registros (181 a mais em relação a 2020, um aumento de 24,3%), seguida por Vila Velha, com 884 (96 a mais e acréscimo de 12,18%), e Vitória, com 811 óbitos registrados (169 a mais e com aumento de 26,32%).
Os números são do Portal da Transparência do Registro Civil, alimentados pelos 227 Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, presentes nos 78 municípios capixabas, que seguem atendendo a população em regime de plantão durante fins de semana e feriados, de meio dia às 18h. Durante a semana seguem abertos de 9h às 18h.