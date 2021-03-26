Covid-19: Vitória começa vacinação de idosos com 65 anos neste sábado (27)

Dose da vacina CoronaVac Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O agendamento on-line será aberto nesta sexta-feira (26), à tarde, por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line.

Serão disponibilizadas 5.650 vagas para idosos com idade entre 65 e 69 anos, 850 para idosos com 70 anos ou mais e 900 para trabalhadores da saúde. Todas para a primeira dose da vacina.

A vacinação acontece neste sábado (27) em 12 locais: unidades de saúde Jardim Camburi, Conquista, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio, Andorinhas, Maria Ortiz, Ilha das Caieiras além dos pontos volantes na Igreja Batista de Jardim da Penha, no Parque Moscoso, no Conselho Regional de Medicina, em Bento Ferreira, Ginásio Dom Bosco da Faculdade Salesiana, no Forte São João e CMEI Marlene Ormande Simonetti, em Bairro República.

De segunda (29) a quarta-feira (31) a vacinação acontece somente no posto de vacinação dentro do Parque Moscoso.