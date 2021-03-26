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Agendamento começa na sexta

Covid-19: Vitória começa vacinação de idosos com 65 anos neste sábado (27)

O agendamento on-line será aberto nesta sexta-feira (26), à tarde. Confira os locais de vacinação

Publicado em 26 de Março de 2021 às 12:02

Publicado em 

26 mar 2021 às 12:02
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Dose da vacina CoronaVac Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
A Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), vai ampliar a faixa etária da vacinação contra a Covid-19 para idosos com 65 anos ou mais, a partir deste sábado (27).
O agendamento on-line será aberto nesta sexta-feira (26), à tarde, por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line.
Serão disponibilizadas 5.650 vagas para idosos com idade entre 65 e 69 anos, 850 para idosos com 70 anos ou mais e 900 para trabalhadores da saúde. Todas para a primeira dose da vacina.
A vacinação acontece neste sábado (27) em 12 locais: unidades de saúde Jardim Camburi, Conquista, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio, Andorinhas, Maria Ortiz, Ilha das Caieiras além dos pontos volantes na Igreja Batista de Jardim da Penha, no Parque Moscoso, no Conselho Regional de Medicina, em Bento Ferreira, Ginásio Dom Bosco da Faculdade Salesiana, no Forte São João e CMEI Marlene Ormande Simonetti, em Bairro República.
De segunda (29) a quarta-feira (31) a vacinação acontece somente no posto de vacinação dentro do Parque Moscoso.
Os acamados estão sendo vacinados em domicílio pelas equipes de saúde da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus). Para este público não é preciso realizar o agendamento on-line.

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