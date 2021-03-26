Ônibus do Transcol serão usados para transportar profissionais da saúde

Ônibus do Transcol na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Parte da frota dos ônibus Transcol será usada para transportar trabalhadores que atuam em serviços públicos de saúde na rede pública do próximo domingo até o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa, quando o transporte coletivo ficará suspenso no Estado.

Já os demais serviços essenciais – como hospitais particulares, mercados e farmácias – devem se organizar para fazer o transporte dos próprios trabalhadores. As medidas visam conter o avanço da pandemia da Covid-19. O Estado segue em risco extremo.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira durante pronunciamento do governador Renato Casagrande, que prorrogou a quarentena até o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa, e suspendeu o transporte coletivo . O decreto que prorroga a quarentena diz que "fica permitido o funcionamento do Transcol e do transporte público coletivo municipais para o transporte de trabalhadores da saúde e para o atendimento de pessoas com deficiência que necessitem de locomoção para serviços de saúde".

De acordo com o governo do Estado, as secretarias da Saúde (Sesa) e de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) estão montando a logística para garantir que os serviços não sejam prejudicados pela suspensão temporária do transporte coletivo. Segundo a Semobi, as pastas ainda estão definindo como será esse transporte.

Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (26), o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel, reforçou que o que está definido até o momento é o uso dos ônibus do Transcol para o "transporte de profissionais da saúde do setor público". Quanto aos trabalhadores da saúde da rede privada e outras medidas sobre como será o uso do transporte público durante o período de suspensão, as ações estão sendo discutidas e serão anunciadas.

SUSPENSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

Dentre o aumento das medidas restritivas anunciadas pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento nesta quinta-feira (25), está a suspensão da circulação dos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais a partir do próximo domingo (28).