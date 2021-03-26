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Quarentena mais rígida

Ônibus do Transcol serão usados para transportar profissionais da saúde

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (25) durante pronunciamento do governador Renato Casagrande, que prorrogou a quarentena até o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa

Publicado em 26 de Março de 2021 às 10:42

Publicado em 

26 mar 2021 às 10:42
Passageiros esperando o Transcol no Terminal de Laranjeiras, Serra
Ônibus do Transcol na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Parte da frota dos ônibus Transcol será usada para transportar trabalhadores que atuam em serviços públicos de saúde na rede pública do próximo domingo até o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa, quando o transporte coletivo ficará suspenso no Estado. 
Já os demais serviços essenciais – como hospitais particulares, mercados e farmácias – devem se organizar para fazer o transporte dos próprios trabalhadores. As medidas visam conter o avanço da pandemia da Covid-19. O Estado segue em risco extremo.
A decisão foi anunciada nesta quinta-feira durante pronunciamento do governador Renato Casagrande, que prorrogou a quarentena até o dia 4 de abril, Domingo de Páscoa, e suspendeu o transporte coletivo. O decreto que prorroga a quarentena diz que "fica permitido o funcionamento do Transcol e do transporte público coletivo municipais para o transporte de trabalhadores da saúde e para o atendimento de pessoas com deficiência que necessitem de locomoção para serviços de saúde".
De acordo com o governo do Estado, as secretarias da Saúde (Sesa) e de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) estão montando a logística para garantir que os serviços não sejam prejudicados pela suspensão temporária do transporte coletivo. Segundo a Semobi, as pastas ainda estão definindo como será esse transporte.
Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (26), o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel, reforçou que o que está definido até o momento é o uso dos ônibus do Transcol para o "transporte de profissionais da saúde do setor público". Quanto aos trabalhadores da saúde da rede privada e outras medidas sobre como será o uso do transporte público durante o período de suspensão, as ações estão sendo discutidas e serão anunciadas.

SUSPENSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

Dentre o aumento das medidas restritivas anunciadas pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento nesta quinta-feira (25), está a suspensão da circulação dos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais a partir do próximo domingo (28).
"Estamos suspendendo o transporte público municipal e o metropolitano. O Transcol será suspenso entre 28 de março e 4 de abril. Estamos suspendendo transporte intermunicipal e interestadual. A rodoviária vai ser fechada. Transporte ferroviário também será suspenso. O transporte de carga continua", afirmou no pronunciamento.
No entanto, o governo do Estado anunciou que vai restringir e suspender linhas que atendam as praias já a partir deste sábado (27). A informação consta em edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta quinta-feira (26) e que já traz todas as regras de restrição atualizadas para a prorrogação da quarentena – até o dia 4 de abril.

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