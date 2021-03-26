Quarentena: fiscalização será intensificada à noite nas praias do ES

Guriri recebe fiscalização e impede acesso a praias, lagoas e cachoeiras Crédito: Divulgação

O coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, comandante geral do Corpo de Bombeiros e coordenador das ações de fiscalização em todo o Estado , avalia que a primeira semana de fiscalização foi bem sucedida, mas relata que em pontos do litoral foi identificado grupos de amigos se reunindo em rodas de conversa.

Há casos em que as pessoas levam barracas, isopor com bebidas e promovem algo como uma minifesta. Outros se reúnem para jogar bola, atividades que promovem aglomerações.

“Estamos conversando com os municípios para que avaliem a possibilidade de isolarem os estacionamentos das praias e ainda reduzir, quando não for possível desligar, a iluminação voltada para a faixa de areia. O objetivo é desencorajar a ida às praias. É uma sugestão que temos apresentado, semelhante ao que é feito em praças e parques, quando se fecha o estacionamento e apagam as luzes, ficando só o vigia”, explica o coronel.

Cerqueira destaca que as praias não estão interditadas, porém, não estão permitidas atividades coletivas, nem a atuação de quiosques, ambulantes, venda de produtos ou de serviços e atividades de lazer, como caiaque, banana boat, dentre outros.

Individualmente, ou mesmo com algum membro da família, é possível ir à praia. “Dar um mergulho, fazer uma caminhada, mas sem aglomerações, sem grupos”, explica o coronel.

Ele destaca que muitas empresas encaminharam seus empregados para home office, para evitar o contágio pelo novo coronavírus em um volume maior de pessoas trabalhando juntas, e que elas devem ainda encorajá-los a ficarem em casa durante a quarentena. “O que não pode é sair de uma aglomeração para outra”.

NOVAS REGRAS

Além das praias, tem sido acompanhado de perto as festas clandestinas. “Com o anúncio da quarentena elas começaram a ter menos adesão. Tem sido registrado uma quantidade bem menor do que no período do verão. São eventos perigosos e hostis do ponto de vista da transmissão do vírus, porque as pessoas estão sem máscaras, compartilham copos e bebidas, encostam umas nas outras. A chance de contágio é elevada”, pondera o coronel.

Cerqueira avalia ainda que a suspensão do transporte público vai ajudar a reduzir o número de pessoas nas ruas. “O ponto de ônibus, os terminais, o próprio ônibus, apesar da cautela com as medidas sanitárias, são ambientes onde as pessoas estão em um certo nível de proximidade, e a suspensão reduz a possibilidade de espalhamento da doença”, destaca.

BALANÇO DAS AÇÕES

Em uma semana de fiscalização foram realizados 4.872 ações envolvendo bares e restaurantes, supermercados, bancos, serviços e comércio em geral, praias, praças, parques, locais de cultos religiosos, dentre outros pontos, em todo o Estado.

No período foram feitas 3.221 advertências verbais, foram aplicadas 436 notificações, realizadas 4 interdições temporárias, e aplicada uma multa. Não houve prisões ou cassação de alvará, ou licença.

“Mas esgotada a negociação e se não houver o cumprimento das medidas estabelecidas em decreto, podemos seguir para medidas mais severas, em um segundo estágio, como aplicar autuações, multas, realizar interdições e até cassações de alvarás e licenças. Mas A fiscalização sempre espera que elas sejam exceções”, explica o coronel.

As fiscalizações contam com a participação de bombeiros, policiais civis e militares, equipes do Procon, da Vigilância Sanitária, agentes da Guarda Municipal, e de posturas das cidades.

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