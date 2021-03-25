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Transporte público suspenso e rodoviárias fechadas no ES

Mudança vale entre os dias 28 de março e 4 de abril; viagens de passageiros no trem Vitória-Minas também ficam suspensas

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:47

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 mar 2021 às 15:47
Pessoas esperando ônibus no Bairro Grande Vitória, em Vitória
Medida inclui o sistema Transcol, que opera na região da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O transporte coletivo será suspenso em todo o Espírito Santo entre o próximo domingo (28) e o dia 4 de abril. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).
Transporte público suspenso e rodoviárias fechadas no ES
A mudança foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, no pronunciamento feito na tarde desta quinta-feira (25), como mais uma medida que visa diminuir a circulação de pessoas e a transmissão do novo coronavírus no Estado. Segundo ele, a suspensão não afetará o transporte de cargas.
"Durante oito dias, estamos suspendendo o transporte coletivo de pessoas. A rodoviária de Vitória também será fechada"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
O Estado fará um esquema para realizar o transporte dos profissionais da saúde que trabalham nos hospitais públicos, utilizando parte da frota atual do Transcol. Já os demais serviços essenciais – como hospitais particulares, mercados e farmácias – devem se organizar para fazer o transporte dos próprios trabalhadores.
À frente da Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o secretário Fábio Damasceno explicou que a suspensão se fez necessária porque, apesar da quarentena imposta desde a última quinta-feira (18), houve uma redução de apenas 20% dos passageiros no sistema Transcol.

160 mil passageiros

deixarão de circular, por dia, com a suspensão do sistema Transcol
"Ainda tem muita gente circulando. O transporte público permite a interação entre as pessoas, que quando chegam em casa ou no local de trabalho relaxam com as medidas, como o uso da máscara, e podem acabar passando o vírus para outras pessoas", explicou o secretário, em entrevista ao CBN Cotidiano.
"Desde o ano passado, seguramos esse tipo de medida, mas chegamos em um momento mais crítico e precisamos fazer algo a mais. A orientação é para quem tem carro também ficar em casa", afirmou Damasceno. De acordo com o Governo Estadual, os transportes coletivos devem ser liberados na segunda-feira (5).

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