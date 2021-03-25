Transporte público suspenso e rodoviárias fechadas no ES

"Durante oito dias, estamos suspendendo o transporte coletivo de pessoas. A rodoviária de Vitória também será fechada"

"Ainda tem muita gente circulando. O transporte público permite a interação entre as pessoas, que quando chegam em casa ou no local de trabalho relaxam com as medidas, como o uso da máscara, e podem acabar passando o vírus para outras pessoas", explicou o secretário, em entrevista ao CBN Cotidiano.