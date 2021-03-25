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Pandemia

Covid-19: entenda a situação das cidades do ES com toque de recolher

Os municípios de Barra de São Francisco, Água Doce do Norte e São Gabriel da Palha decretaram medidas restritivas ainda mais rígidas durante a quarentena definida pelo governo do Estado

Publicado em 24 de Março de 2021 às 21:08

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

24 mar 2021 às 21:08
Apesar de, teoricamente, o comércio estar fechado, a movimentação continua muito grande na quarentena na cidade de Barra de São Francisco
Barra de São Francisco, no Noroeste do ES, registrou mais de 2,8 mil casos de Covid-19 Crédito: Gilberto Gil/PMBSF
Suspensão de diversos serviços e atividades, e determinação de toque de recolher. Para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, os municípios de Barra de São FranciscoÁgua do Doce do Norte São Gabriel da Palha definiram uma série de medidas ainda mais rígidas que as ações impostas pelo governo do Estado durante a vigência da 'quarentena' de 14 dias.
As medidas têm características próximas de um lockdown, já que serviços essenciais foram fechados, e a livre circulação impedida em parte do dia.
Covid-19 - entenda a situação das cidades do ES que estão decretando toque de recolher
O médico infectologista e professor universitário Lauro Ferreira Pinto avaliou que as medidas adotadas pelos municípios representam um "ato de coragem" necessário para enfrentar o cenário da pandemia vivido no Espírito Santo. No entendimento do especialista, é preciso reforçar o controle de circulação das pessoas, o uso de máscara e distanciamento social.
"Essas medidas significam um toque de recolher com medidas restritivas mais duras. Cada local está adotando restrições ao seu jeito. O lockdown dificulta até a circulação conforme a pessoa vá fazer serviço essencial. Em alguns lugares, para sair de casa teria de dizer para onde iria"
Lauro Ferreira Pinto - Médico infectologista 
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)Barra de São Francisco é considerado um dos epicentros da variante mais contagiosa e letal do vírus no Espírito Santo. Neste aspecto, a outra cidade é Piúma, no litoral do Sul do Estado.
De acordo com a Sesa, a variante B1.1.7, descoberta no Reino Unido, em setembro do ano passado, possui uma taxa de infecciosidade que pode chegar até 90%. O risco dela levar o contaminado a óbito é 62% maior que das demais variantes.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Segundo o Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado, o município possui 45 mil habitantes. De março do ano passado até o momento, registrou 2.875 casos de infecção pelo novo coronavírus. Desse total, 90 pessoas morreram. No município, a taxa de letalidade é de 3,1%, acima da média no Estado, que está em 1,9%
Ainda de acordo com dados do sistema, mesmo faltando sete dias para março de 2021 acabar, o número de casos do novo coronavírus no mês já é o maior desde o início da pandemia em Barra de São Francisco, com 523 registros. Em fevereiro, foram 275 pacientes confirmados com a doença no município.
Na terceira fase de expansão da Covid-19 no Estado, o dia em que Barra de São Francisco registrou o maior número de casos foi 17 de março, quando foram computados 53 novas infecções pelo vírus. Por causa do avanço da doença, o Executivo municipal publicou o Decreto nº 045-A/2021 declarando “Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública".
De acordo com o documento, farmácias e supermercados só podem funcionar em sistema de delivery e está proibida a circulação nas ruas entre 20h e 6h. Nestes estabelecimentos, está proibida a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento ao público externo no interior, com ou sem horário marcado, e na porta do estabelecimento. 
Gráfico mostra casos confirmados em Barra de São Francisco por mês Crédito: Reprodução/Painel Covid-19

ÁGUA DOCE DO NORTE

O município de Água Doce de Norte possui 11 mil habitantes, segundo a Sesa. De março do ano passado até o momento, a cidade registrou 584 diagnósticos positivos para Covid-19. Desse total, 26 pessoas morreram. No município, a taxa de letalidade é 4,5%. Até esta quarta-feira (24) 88 pessoas foram contaminadas pelo vírus em março. Em fevereiro, foram 26. Em janeiro, 48.
Na terceira fase de expansão da Covid-19 no Espírito Santo, foi nos dias 12 e 19 de março que o município registrou o maior número de casos neste ano: 11 pacientes confirmados com Covid-19. Assim como em Barra de São Francisco, o Executivo municipal decretou restrições ainda mais rígidas do que as da quarentena determinada pelo governo do Estado.
A partir desta quarta-feira (24), e durante cinco dias, fica suspenso todo o transporte coletivo e determinado toque de recolher nas ruas da cidade, das 20h às 6h. No Decreto nº 133/2021, a administração municipal considera a proximidade com Barra de São Francisco, o fato de o município ser epicentro da variante, e a situação atual do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, localizado na cidade como motivos para declarar Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública.
Os decretos nos dois municípios restringem o funcionamento do comércio e determinam o toque de recolher. Água Doce do Norte, no entanto, também suspende o transporte coletivo no município, diferente do que acontece em Barra de São Francisco.
Gráfico mostra casos confirmados em Água Doce do Norte por mês Crédito: Reprodução/Painel Covid-19

SÃO GABRIEL DA PALHA

O município de São Gabriel da Palha possui 39 mil habitantes, segundo a Sesa. De março do ano passado até o momento, a cidade registrou 4.343 casos positivos. Desse total, 48 pessoas perderam a vida. No município, a taxa de letalidade é 1,1%. Até esta quarta-feira (24) 657 pessoas foram contaminadas pelo vírus somente no mês de março. Em fevereiro, foram 484. Em janeiro, 463.
Na terceira fase de expansão da Covid-19 no Espírito Santo, foi nos dias 15 e 22 de março que o município registrou o maior número de casos neste ano: 56 pacientes confirmados com Covid-19 em ambas as datas.
No Decreto nº 2.118, a prefeitura considera a proximidade com Barra de São Francisco e o aumento de casos no município para tomar as medidas. Além disso, o documento considera a ocupação de leitos acima de 90% no Estado.
Segundo o decreto, a partir desta quarta-feira (24) passa a vigorar um toque de recolher nas ruas da cidade, das 20h às 6h. Além disso, todos os setores do comércio permanecerão fechados, com supermercados e farmácias podendo funcionar apenas em sistema delivery.
Gráfico mostra casos confirmados em São Gabriel da Palha por mês Crédito: Reprodução/Painel Covid-19

QUAL A DIFERENÇA ENTRE LOCKDOWN E QUARENTENA?

Para explicar melhor a diferença entre lockdown e quarentena, a médica infectologista Rubia Miossi utiliza três conceitos que vêm sendo oficialmente adotados. Eles são, em ordem de menor para maior isolamento imposto: distanciamento social seletivo, distanciamento social ampliado (quarentena) e bloqueio total, ou lockdown em inglês.
Distanciamento social seletivo: ficam em casa os grupos sociais com maior risco de adoecimento grave, com maior risco de morte, bem como as pessoas que tiveram exames positivos para a Covid-19. Estas pessoas ficam em isolamento domiciliar por 14 dias, caso não precisem ser internadas.

Distanciamento social ampliado: é o que mais se aproxima da "quarentena" implementada no Espírito Santo pelo governador Renato Casagrande. A recomendação é que todas as pessoas fiquem em casa, não só quem tenha testado positivo para a doença. Só saem de casa quem precisa trabalhar nas áreas consideradas essenciais.

Bloqueio total ou lockdown: consiste em fechar tudo, inclusive serviços essenciais, mantendo abertos apenas farmácias, supermercados e hospitais. Há, neste caso, necessidade de autorização, muitas vezes por parte das autoridades policiais, para sair de casa. "É como em um toque de recolher. Já é bem mais extremo, para quando o número de casos está descontrolado e o sistema de saúde já não dá conta. Serve para tentar parar a evolução da pandemia", afirma Rúbia.

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