Covid-19: entenda a situação das cidades do ES com toque de recolher

Barra de São Francisco, no Noroeste do ES, registrou mais de 2,8 mil casos de Covid-19 Crédito: Gilberto Gil/PMBSF

As medidas têm características próximas de um lockdown, já que serviços essenciais foram fechados, e a livre circulação impedida em parte do dia.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - entenda a situação das cidades do ES que estão decretando toque de recolher

O médico infectologista e professor universitário Lauro Ferreira Pinto avaliou que as medidas adotadas pelos municípios representam um "ato de coragem" necessário para enfrentar o cenário da pandemia vivido no Espírito Santo . No entendimento do especialista, é preciso reforçar o controle de circulação das pessoas, o uso de máscara e distanciamento social.

"Essas medidas significam um toque de recolher com medidas restritivas mais duras. Cada local está adotando restrições ao seu jeito. O lockdown dificulta até a circulação conforme a pessoa vá fazer serviço essencial. Em alguns lugares, para sair de casa teria de dizer para onde iria" Lauro Ferreira Pinto - Médico infectologista

De acordo com a Sesa, a variante B1.1.7, descoberta no Reino Unido, em setembro do ano passado, possui uma taxa de infecciosidade que pode chegar até 90%. O risco dela levar o contaminado a óbito é 62% maior que das demais variantes.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Segundo o Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado, o município possui 45 mil habitantes. De março do ano passado até o momento, registrou 2.875 casos de infecção pelo novo coronavírus. Desse total, 90 pessoas morreram. No município, a taxa de letalidade é de 3,1%, acima da média no Estado, que está em 1,9%

Ainda de acordo com dados do sistema, mesmo faltando sete dias para março de 2021 acabar, o número de casos do novo coronavírus no mês já é o maior desde o início da pandemia em Barra de São Francisco, com 523 registros. Em fevereiro, foram 275 pacientes confirmados com a doença no município.

Na terceira fase de expansão da Covid-19 no Estado, o dia em que Barra de São Francisco registrou o maior número de casos foi 17 de março, quando foram computados 53 novas infecções pelo vírus. Por causa do avanço da doença, o Executivo municipal publicou o Decreto nº 045-A/2021 declarando “Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública".

De acordo com o documento, farmácias e supermercados só podem funcionar em sistema de delivery e está proibida a circulação nas ruas entre 20h e 6h. Nestes estabelecimentos, está proibida a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento ao público externo no interior, com ou sem horário marcado, e na porta do estabelecimento.

Gráfico mostra casos confirmados em Barra de São Francisco por mês Crédito: Reprodução/Painel Covid-19

ÁGUA DOCE DO NORTE

O município de Água Doce de Norte possui 11 mil habitantes, segundo a Sesa. De março do ano passado até o momento, a cidade registrou 584 diagnósticos positivos para Covid-19. Desse total, 26 pessoas morreram. No município, a taxa de letalidade é 4,5%. Até esta quarta-feira (24) 88 pessoas foram contaminadas pelo vírus em março. Em fevereiro, foram 26. Em janeiro, 48.

Na terceira fase de expansão da Covid-19 no Espírito Santo, foi nos dias 12 e 19 de março que o município registrou o maior número de casos neste ano: 11 pacientes confirmados com Covid-19. Assim como em Barra de São Francisco, o Executivo municipal decretou restrições ainda mais rígidas do que as da quarentena determinada pelo governo do Estado.

A partir desta quarta-feira (24), e durante cinco dias, fica suspenso todo o transporte coletivo e determinado toque de recolher nas ruas da cidade, das 20h às 6h. No Decreto nº 133/2021, a administração municipal considera a proximidade com Barra de São Francisco, o fato de o município ser epicentro da variante, e a situação atual do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, localizado na cidade como motivos para declarar Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública.

Os decretos nos dois municípios restringem o funcionamento do comércio e determinam o toque de recolher. Água Doce do Norte, no entanto, também suspende o transporte coletivo no município, diferente do que acontece em Barra de São Francisco.

Gráfico mostra casos confirmados em Água Doce do Norte por mês Crédito: Reprodução/Painel Covid-19

SÃO GABRIEL DA PALHA

O município de São Gabriel da Palha possui 39 mil habitantes, segundo a Sesa. De março do ano passado até o momento, a cidade registrou 4.343 casos positivos. Desse total, 48 pessoas perderam a vida. No município, a taxa de letalidade é 1,1%. Até esta quarta-feira (24) 657 pessoas foram contaminadas pelo vírus somente no mês de março. Em fevereiro, foram 484. Em janeiro, 463.

Na terceira fase de expansão da Covid-19 no Espírito Santo, foi nos dias 15 e 22 de março que o município registrou o maior número de casos neste ano: 56 pacientes confirmados com Covid-19 em ambas as datas.

No Decreto nº 2.118, a prefeitura considera a proximidade com Barra de São Francisco e o aumento de casos no município para tomar as medidas. Além disso, o documento considera a ocupação de leitos acima de 90% no Estado.

Segundo o decreto, a partir desta quarta-feira (24) passa a vigorar um toque de recolher nas ruas da cidade, das 20h às 6h. Além disso, todos os setores do comércio permanecerão fechados, com supermercados e farmácias podendo funcionar apenas em sistema delivery.

Gráfico mostra casos confirmados em São Gabriel da Palha por mês Crédito: Reprodução/Painel Covid-19

QUAL A DIFERENÇA ENTRE LOCKDOWN E QUARENTENA?

distanciamento social seletivo, distanciamento social ampliado (quarentena) e bloqueio total, ou lockdown em inglês. Para explicar melhor a diferença entre lockdown e quarentena, a médica infectologista Rubia Miossi utiliza três conceitos que vêm sendo oficialmente adotados . Eles são, em ordem de menor para maior isolamento imposto: