Contrário à quarentena, prefeito decreta lockdown em São Gabriel da Palha

Comércio de São Gabriel da Palha Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha | Divulgação

Segundo o decreto, a partir desta quarta-feira (24) passa a vigorar um toque de recolher nas ruas da cidade, das 20h às 6h. Além disso, todos os setores do comércio permanecerão fechados, com supermercados e farmácias podendo funcionar apenas em sistema delivery. As medidas têm características próximas de um lockdown, já que serviços essenciais foram fechados, e a livre circulação impedida em parte do dia.

4.343 casos confirmados da doença e 48 óbitos. Segundo o Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , São Gabriel da Palha contabiliza

Além de São Gabriel da Palha, as cidades vizinhas de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte fizeram decretos parecidos para tentar diminuir a contaminação pelo novo coronavírus.

DECRETO MUNICIPAL CONTRARIOU QUARENTENA ESTADUAL

Após o decreto de quarentena feito pelo governo estadual, Rocha disse que não iria impedir que os estabelecimentos comerciais funcionassem na cidade. No entanto, após ser notificado pelo MPES, o prefeito recuou e decidiu respeitar as restrições da quarentena de 14 dias estabelecida pelo Estado.