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Contrário à quarentena, prefeito decreta lockdown em São Gabriel da Palha

Tiago Rocha (PSL) decretou restrições ainda mais rígidas do que as da quarentena determinada pelo governo do Estado. Na última semana, o político chegou a desafiar a determinação estadual, mas recuou após ser notificado pelo Ministério Público

Publicado em 24 de Março de 2021 às 18:32

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

24 mar 2021 às 18:32
Comércio de São Gabriel da Palha
Comércio de São Gabriel da Palha Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha | Divulgação
O prefeito de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, Tiago Rocha (PSL), decretou restrições ainda mais rígidas do que as da quarentena determinada pelo governo do Estado. Na última semana, o político chegou a desafiar a determinação estadual e afirmou que os estabelecimentos comerciais da cidade funcionariam normalmente, mas recuou após ser notificado pelo Ministério Público Estadual (MPES).
Segundo o decreto, a partir desta quarta-feira (24) passa a vigorar um toque de recolher nas ruas da cidade, das 20h às 6h. Além disso, todos os setores do comércio permanecerão fechados, com supermercados e farmácias podendo funcionar apenas em sistema delivery. As medidas têm características próximas de um lockdown, já que serviços essenciais foram fechados, e a livre circulação impedida em parte do dia.

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No Decreto nº 2.118, o prefeito considera a proximidade com Barra de São Francisco, que é um dos epicentros da variante do coronavírus no Espírito Santo, e o aumento de casos no município para tomar as medidas. Além disso, o documento considera a ocupação de leitos acima de 90% no Estado. 
Segundo o Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), São Gabriel da Palha contabiliza 4.343 casos confirmados da doença e 48 óbitos.
Além de São Gabriel da Palha, as cidades vizinhas de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte fizeram decretos parecidos para tentar diminuir a contaminação pelo novo coronavírus.

DECRETO MUNICIPAL CONTRARIOU QUARENTENA ESTADUAL

Após o decreto de quarentena feito pelo governo estadual, Rocha disse que não iria impedir que os estabelecimentos comerciais funcionassem na cidade. No entanto, após ser notificado pelo MPES, o prefeito recuou e decidiu respeitar as restrições da quarentena de 14 dias estabelecida pelo Estado.
O chefe do Executivo municipal havia publicado um decreto permitindo o funcionamento de todos os setores do comércio considerados não essenciais.

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