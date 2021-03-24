Temendo lockdown, motoristas fazem filas em postos de Ecoporanga

Temendo lockdown, motoristas fazem filas em postos de combustíveis de Ecoporanga Crédito: Ramon Gava

Os condutores fizeram fila nos quatro postos de gasolina do município, temendo que a prefeitura adote medidas parecidas com as que foram impostas nas cidades vizinhas.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura informou que, neste momento, não pretende decretar o fechamento total das atividades em Ecoporanga, e segue respeitando as determinações impostas pelo decreto estadual.

O prefeito de Ecoporanga, Elias Dal’Col (PSD), que recentemente testou positivo para o coronavírus e se recupera em isolamento domiciliar , destacou que pode tomar a medida caso a situação da pandemia fique mais grave na cidade. Ele ainda pediu que a população mantenha os cuidados para evitar contrair a doença, tais como uso de máscara, distanciamento social e higienização constante das mãos, e saia de casa apenas se for necessário.

“Não precisa correr para os postos de gasolina e supermercados. Neste momento, não vamos fazer lockdown, mas precisamos que a população continue mantendo distanciamento”, afirmou.

Temendo lockdown, motoristas fazem filas em postos de combustíveis de Ecoporanga Crédito: Ramon Gava

LOCKDOWN NAS CIDADES VIZINHAS