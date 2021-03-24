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Pandemia no ES

Temendo lockdown, motoristas fazem filas em postos de Ecoporanga

Movimento é resultado das medidas restritivas já adotadas nas cidades vizinhas de Barra de São Francisco e Água  Doce do Norte

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:19

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:19
Temendo lockdown, motoristas fazem filas em postos de combustíveis de Ecoporanga
Temendo lockdown, motoristas fazem filas em postos de combustíveis de Ecoporanga Crédito: Ramon Gava
Os postos de combustíveis de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, ficaram cheios no início da tarde desta quarta-feira (24). Motoristas fizeram filas após anúncio que as cidades vizinhas de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte decretaram lockdown, para tentar diminuir as contaminações pelo coronavírus.
Os condutores fizeram fila nos quatro postos de gasolina do município, temendo que a prefeitura adote medidas parecidas com as que foram impostas nas cidades vizinhas.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura informou que, neste momento, não pretende decretar o fechamento total das atividades em Ecoporanga, e segue respeitando as determinações impostas pelo decreto estadual. 

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O prefeito de Ecoporanga, Elias Dal’Col (PSD), que recentemente testou positivo para o coronavírus e se recupera em isolamento domiciliar, destacou que pode tomar a medida caso a situação da pandemia fique mais grave na cidade. Ele ainda pediu que a população mantenha os cuidados para evitar contrair a doença,  tais como uso de máscara, distanciamento social e higienização constante das mãos, e saia de casa apenas se for necessário.
“Não precisa correr para os postos de gasolina e supermercados. Neste momento, não vamos fazer lockdown, mas precisamos que a população continue mantendo distanciamento”, afirmou.
Temendo lockdown, motoristas fazem filas em postos de combustíveis de Ecoporanga
Temendo lockdown, motoristas fazem filas em postos de combustíveis de Ecoporanga Crédito: Ramon Gava

LOCKDOWN NAS CIDADES VIZINHAS

Vizinhos de Ecoporanga, Água Doce do Norte e Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, decretaram restrições ainda mais rígidas do que as da quarentena determinada pelo governo do Estado. As medidas têm características de lockdown, já que serviços essenciais foram fechados e a livre circulação impedida.
As medidas são para conter uma possível disseminação da variante mais contagiosa e letal do coronavírus no Estado. A variante tem como um dos epicentros a cidade de Barra de São Francisco.

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