Água Doce do Norte decreta toque de recolher e suspende transporte coletivo

No Decreto nº 133/2021 , o prefeito considera a proximidade com Barra de São Francisco, o fato de o município ser epicentro da variante, e a situação atual do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, localizado na cidade - que também recebe pacientes de Água Doce do Norte -, como motivos para declarar Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública.

Os decretos nos dois municípios restringem o funcionamento do comércio e determinam o toque de recolher. Água Doce do Norte, no entanto, também suspende o transporte coletivo no município, diferentemente de Barra de São Francisco.

, manter fechados os acessos do público ao seu interior, proibir a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento ao público externo no interior, com ou sem horário marcado, e na porta do estabelecimento.

De acordo com o decreto, a limitação de dia e horário de atendimento ao público presencial não se aplica para: assistência à saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares; serviços públicos considerados essenciais, de acordo com manifestação do chefe do Poder Executivo Municipal; assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade e serviços funerários.

Segundo a prefeitura, a fiscalização e aplicação das penalidades será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Fazenda, juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal. Quem descumprir as medidas pode responder por crime contra a saúde pública e contra a administração pública.