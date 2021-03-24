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Água Doce do Norte decreta toque de recolher e suspende transporte coletivo

A medida visa conter uma possível disseminação da variante mais contagiosa da Covid-19 no Espírito Santo, que tem como um dos epicentros a cidade vizinha de Barra de São Francisco

Publicado em 24 de Março de 2021 às 09:48

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 mar 2021 às 09:48
Água Doce do Norte
Água Doce do Norte Crédito: Divulgação
Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, é o segundo município da região a decretar restrições ainda mais rígidas do que as da quarentena determinada pelo governo do Estado. A partir desta quarta-feira (24), e durante cinco dias, fica suspenso todo o transporte coletivo e determinado toque de recolher nas ruas da cidade, das 20h às 6h. As medidas têm características de lockdown, já que serviços essenciais foram fechados e a livre circulação impedida. 
As medidas, segundo o prefeito Abraão Lincon Elizeu (PSD), são para conter uma possível disseminação da variante mais contagiosa e letal do coronavírus no Estado. A variante tem como um dos epicentros a cidade vizinha de Barra de São Francisco, que também já havia decretado restrições para conter o avanço da doença.
No Decreto nº 133/2021, o prefeito considera a proximidade com Barra de São Francisco, o fato de o município ser epicentro da variante, e a situação atual do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, localizado na cidade - que também recebe pacientes de Água Doce do Norte -, como motivos para declarar Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública.
Os decretos nos dois municípios restringem o funcionamento do comércio e determinam o toque de recolher. Água Doce do Norte, no entanto, também suspende o transporte coletivo no município, diferentemente de Barra de São Francisco.
Segundo o Painel Covid-19, do governo do ES, Água Doce do Norte tem 572 casos confirmados da doença, 476 casos curados e 25 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 4,4%.

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CONFIRA AS NOVAS REGRAS

  • Fica suspenso o funcionamento de quaisquer serviços e atividades. Farmácias e supermercados deverão funcionar por meio de entregas (delivery), manter fechados os acessos do público ao seu interior, proibir a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento ao público externo no interior, com ou sem horário marcado, e na porta do estabelecimento.
  • Fica suspenso o transporte intermunicipal e municipal (ônibus) coletivo no âmbito do município.
  • Fica determinado toque de recolher em todo o território do município, no horário compreendido entre 20h às 6h.
De acordo com o decreto, a limitação de dia e horário de atendimento ao público presencial não se aplica para: assistência à saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares; serviços públicos considerados essenciais, de acordo com manifestação do chefe do Poder Executivo Municipal; assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade e serviços funerários.
Segundo a prefeitura, a fiscalização e aplicação das penalidades será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Fazenda, juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal. Quem descumprir as medidas pode responder por crime contra a saúde pública e contra a administração pública.
Anda de acordo com a prefeitura, o município vai requisitar ao Estado o auxílio da Polícia Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros, bem como solicitar a autorização, para que o município possa realizar convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, para disponibilização de policiais militares da reserva remunerada, visando garantir o devido cumprimento do disposto do presente Decreto.

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QUAL A DIFERENÇA ENTRE LOCKDOWN E QUARENTENA?

Para explicar melhor a diferença entre lockdown e quarentena, a médica infectologista Rubia Miossi utiliza três conceitos que vêm sendo oficialmente adotados. Eles são, em ordem de menor para maior isolamento imposto: distanciamento social seletivo, distanciamento social ampliado (quarentena) e bloqueio total, ou lockdown em inglês.
Distanciamento social seletivo: ficam em casa os grupos sociais com maior risco de adoecimento grave, com maior risco de morte, bem como as pessoas que tiveram exames positivos para a Covid-19. Estas pessoas ficam em isolamento domiciliar por 14 dias, caso não precisem ser internadas.

Distanciamento social ampliado: é o que mais se aproxima da "quarentena" implementada no Espírito Santo pelo governador Renato Casagrande. A recomendação é que todas as pessoas fiquem em casa, não só quem tenha testado positivo para a doença. Só saem de casa quem precisa trabalhar nas áreas consideradas essenciais.

Bloqueio total ou lockdown: consiste em fechar tudo, inclusive serviços essenciais, mantendo abertos apenas farmácias, supermercados e hospitais. Há, neste caso, necessidade de autorização, muitas vezes por parte das autoridades policiais, para sair de casa. "É como em um toque de recolher. Já é bem mais extremo, para quando o número de casos está descontrolado e o sistema de saúde já não dá conta. Serve para tentar parar a evolução da pandemia", afirma Rúbia.

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Piúma e Barra de São Francisco são epicentros de variante muito infectável

VARIANTE MAIS LETAL E TRANSMISÍVEL

Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, e Piúma, no Sul, são os municípios com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa do coronavírus. A descoberta foi revelada através de um estudo do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), com base nas amostras de doentes da Covid-19, apresentado na última segunda-feira (22) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Os dados analisados apontam o registro da variante B1.1.7 descoberta no Reino Unido, em setembro de 2020, e que possui uma taxa de infecciosidade que pode chegar até 90%. Ela já foi detectada em 33 países do mundo e o risco de levar o contaminado a óbito é 62% maior que das demais variantes.
No Espírito Santo, a B1.1.7 foi registrada pela primeira vez em dezembro de 2020 e, atualmente, está presente em 65 municípios, do total de 78. Por ter alto índice de transmissão, o número de infectados por essa variante tem dobrado a cada 15 dias. Das amostras analisadas, Piúma e Barra de São Francisco são considerados pelo estudo como epicentros da variante (local onde se acumula um grande número de casos).

Arquivos & Anexos

Leia o decreto na íntegra

Decreto nº 133/2021declara Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública no Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, em razão da pandemia de Covid-19 e acrescenta medidas qualificadas extraordinárias para seu enfrentamento.
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